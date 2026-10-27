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重点 乌克兰

泽连斯基表示，在这场旷日持久的战争中，乌克兰在前线的阵地已达到长期以来的最强水平

UA NEWS 27 十月 2026 21:14
泽连斯基表示，在这场旷日持久的战争中，乌克兰在前线的阵地已达到长期以来的最强水平

 

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