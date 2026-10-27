W bieżącym roku pozycje Ukrainy na linii frontu pozostają najsilniejsze od dłuższego czasu trwania wojny na pełną skalę. Stwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że możliwości dyplomatyczne i wojskowe państwa mogłyby być jeszcze większe, gdyby partnerzy zapewniali stabilne dostawy systemów obrony przeciwlotniczej.

Głowa państwa zauważyła, że nieprzerwane i silne wsparcie sojuszników, w szczególności w kwestii przekazania przeciwlotniczych kompleksów rakietowych Patriot oraz innych środków obrony przeciwlotniczej, może znacznie wzmocnić pozycję Ukrainy podczas przyszłych procesów negocjacyjnych. Terminowe dostarczenie uzbrojenia do ochrony przestrzeni powietrznej pozwoliłoby państwu znaleźć się w znacznie korzystniejszej pozycji dyplomatycznej.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.

Do operacji „Veles” dołączyły: 13. brygada Gwardii Narodowej „Chartia”, 23. oddzielny pułk szturmowy „R.U.G” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, pułk systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, oddziały Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, w szczególności legion „Wolność Rosji” oraz Rosyjski Korpus Ochotniczy, 429. oddzielna brygada systemów bezzałogowych „Achilles” oraz inne oddziały Sił Obronnych.

Czytaj nas na