Concorde Capital прогнозирует спад экономики Украины в 2026 году

Инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует, что реальный ВВП Украины по итогам 2026 года сократится на 1%. В следующем году экономика также может перейти в спад. Среди причин — российские атаки, которые наносят ущерб украинским предприятиям и нарушают работу промышленности и аграрного бизнеса.

Об ухудшении экономических перспектив Украины заявил основатель и руководитель Concorde Capital Игорь Мазепа. Он озвучил прогноз 27 октября во время конференции Forbes Ukraine «Частные инвестиции» в Киеве. По оценке компании, реальный ВВП Украины в 2026 году сократится на 1%. Мазепа также не ожидает роста экономики в 2027 году. По его словам, в следующем году ВВП, скорее всего, снова сократится. «Украина завершит 2026 год падением ВВП на 1%, и нет причин полагать, что в следующем году ВВП будет расти. Скорее всего, он снова упадет», — сказал Мазепа.

Руководитель Concorde Capital объясняет такой прогноз потерями украинского бизнеса из-за усиления российских атак на тыловые регионы. Удары наносят ущерб предприятиям, складам и другим объектам, от которых зависит работа компаний. Когда производство останавливается или работает с перебоями, бизнес теряет доходы, а экономика в целом производит меньше товаров и услуг.

Промышленность может потерять 3%, а инфляция достигнет 12%

Помимо падения ВВП, Concorde Capital прогнозирует сокращение промышленного производства в Украине на 3% по итогам 2026 года. Инфляция, по оценке компании, может составить около 12%. На экономическую ситуацию влияют удары по крупным предприятиям металлургической и аграрной отраслей, а также разрушение складских помещений. Такие повреждения могут приводить к потере готовой продукции, перебоям в поставках и дополнительным расходам на восстановление работы.

Проблемы в промышленности также сказываются на смежных отраслях. Если предприятие сокращает производство или временно останавливается, это может повлиять на перевозчиков, поставщиков сырья, подрядчиков и работников. А повреждение логистической инфраструктуры затрудняет доставку товаров и их экспорт. В то же время прогноз инфляции на уровне 12% означает, что цены и в дальнейшем могут расти. Инфляция отражает общее подорожание товаров и услуг, поэтому её влияние ощущают и домохозяйства, и бизнес. Однако приведённые показатели являются прогнозом Concorde Capital, а не окончательными итогами года.

Другие аналитики также ухудшают прогнозы

Concorde Capital — не единственная компания, которая пересмотрела ожидания в отношении украинской экономики. Несколько аналитических центров и инвестиционных групп также предполагают, что из-за усиления российских атак ВВП может сократиться в 2026 году. В то же время их оценки различаются.

В частности, KSE Institute в октябрьском макроэкономическом обзоре изменил предыдущий прогноз роста реального ВВП на 1,9% на ожидаемое падение на 0,3% в 2026 году. Прогноз на 2027 год также ухудшили: вместо роста на 2,1% аналитики теперь ожидают сокращения на 0,6%. Среди основных причин они называют усиление атак на критическую инфраструктуру и производственные мощности.

Dragon Capital прогнозирует падение ВВП на 0,5% в 2026 году и ещё на 1% в 2027-м. Ранее ожидания были более оптимистичными: компания рассчитывала на рост экономики на 1,5% в этом году и на 0,5% в следующем. На пересмотр прогноза повлияли, в частности, остановка части промышленного производства, проблемы с работой черноморских портов и повреждения энергетической инфраструктуры.

Инвестиционная группа ICU также изменила свои оценки. Если в июне она еще прогнозировала рост ВВП в 2026 году на 0,8%, то теперь ожидает его сокращения на 0,6%. На 2027 год прогноз предусматривает падение на 1,9%.

Всемирный банк и МВФ ожидают роста

В то же время не все международные организации прогнозируют падение украинской экономики. Некоторые из них по-прежнему ожидают роста ВВП, хотя и более медленного, чем прогнозировали ранее.

Всемирный банк в начале октября оценил возможный рост украинской экономики в 2026 году в 1,2%. В 2025 году этот показатель составлял 1,8%. На 2027 год организация прогнозирует рост на 1,5% — значительно меньше, чем предыдущая оценка в 4%.

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре World Economic Outlook прогнозирует рост ВВП Украины в 2026 году на 1%. В июне ожидания составляли 1–1,6%. Прогноз на 2027 год фонд оставил на уровне 3,5%.

Европейский банк реконструкции и развития также ухудшил свои оценки. Если ранее ЕБРР ожидал роста реального ВВП Украины в 2026 году на 2,2%, то теперь прогнозирует 1,5%. На 2027 год ожидания снизили с 4% до 2,5%. Среди причин называют российские удары по портам и судам в Чёрном море, которые создают дополнительные препятствия для экспорта.

Что означают эти прогнозы

Оценки различных компаний и международных организаций заметно различаются. Часть аналитиков ожидает сокращения экономики уже в 2026 году, тогда как другие прогнозируют медленный рост. Однако общим фактором во многих оценках остается влияние российских атак на производство, инфраструктуру и экспорт. Важно учитывать, что прогнозы могут меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, работы предприятий, доступности логистических маршрутов и объемов внешней поддержки. Окончательные результаты станут ясны после завершения года и обнародования статистических данных.

На данный момент оценка Concorde Capital является одной из самых пессимистичных: компания ожидает падения ВВП на 1% в 2026 году и допускает дальнейшее сокращение в 2027-м. Другие аналитики также пересматривают прогнозы в сторону ухудшения, однако единой оценки относительно дальнейшей динамики украинской экономики пока нет. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Игорь Мазепа во время конференции Forbes Ukraine «Частные инвестиции» в Киеве во вторник.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15262, который предусматривает сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году. Документ был принят в первом чтении.

До этого Рада продлила сроки оформления разрешений для иностранцев, служащих в ВСУ.

Также Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

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