28 октября верующие отмечают праздник Святой Параскевы Пятницы

В среду, 28 октября 2026 года, православные верующие чтят память великомученицы Параскевы Иконийской, которую также называют Параскевой Пятницей. В этот день также поминают мучеников Терентия, Неонила и их семерых детей. В народе этот праздник связывали с женскими обычаями, молитвами за семью и приметами, по которым пытались предсказать погоду.

28 октября Православная церковь Украины чтит великомученицу Параскеву Иконийскую. Она жила в III веке в городе Икония, который сейчас называется Конья и расположен на территории современной Турции. Согласно церковному преданию, родители Параскевы были христианами и особенно почитали пятницу — день, связанный со страданиями и распятием Иисуса Христа. Поэтому дочь назвали Параскевой. Это имя происходит из греческого языка и означает «пятница».

После смерти родителей девушка, по преданию, раздала унаследованное имущество бедным и посвятила свою жизнь христианской вере. Она открыто говорила о своих убеждениях, несмотря на гонения на христиан в Римской империи. Во время гонений при императоре Диоклетиане Параскеву схватили и требовали отречься от веры. Однако она не согласилась. Церковное предание рассказывает о жестоких пытках, которым подверглась святая, и о ее мученической смерти.

В Украине Параскеву Пятницу издавна почитали как заступницу женщин и покровительницу семейного благополучия. К ней обращались с молитвами о здоровье, семейном согласии и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

День памяти Терентия, Неонилы и их детей

В этот же день Церковь поминает мучеников Терентия и Неонилу и их семерых детей. Согласно церковному преданию, они жили в III веке и пострадали за отказ отречься от христианской веры. Семья отказалась приносить жертвы языческим богам, несмотря на угрозы и преследования. В церковной традиции их история стала примером верности своим убеждениям и духовной стойкости.

Память об этой семье напоминает верующим о важности взаимной поддержки, любви и единства. Их пример связывают с готовностью оставаться вместе даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Народные традиции и обычаи 28 октября

В народном календаре день Параскевы Пятницы также называли Параскевой Льняницей. Название связано с древними женскими занятиями, в частности с обработкой льна, прядением и ткачеством. В некоторых местностях с этим днём связывали обычаи, посвящённые завершению осенних работ. Люди молились о благополучии семьи, здоровье близких и достатке в доме.

Святую Параскеву в народной традиции считали покровительницей женщин, матерей и домашнего очага. Ее иконы могли украшать цветами, травами и вышитыми рушниками. Верующие обращались к ней с просьбами о мире в семье и помощи в повседневных заботах. В то же время важно различать церковное почитание святой и народные обычаи. Не все традиции, бытовавшие в разных регионах Украины, являются обязательными для верующих или находят подтверждение в церковных предписаниях.

Народные приметы на 28 октября

Наши предки внимательно наблюдали за погодой в конце октября. По природным явлениям они пытались предсказать, какой будет ближайшая зима.

С этим днём связывали следующие приметы:

Туман утром — ждали потепления.

Ясное звёздное небо — верили, что погода в ближайшее время будет сухой.

Иней на деревьях — по народным наблюдениям, мог предвещать смену погоды.

Сильный ветер — связывали с предстоящими метелями.

Лед на водоемах — считали признаком продолжительного похолодания.

Эти приметы являются частью народной традиции, а не научным способом прогнозирования погоды. Реальные погодные условия зависят от атмосферных процессов, поэтому для прогноза стоит ориентироваться на данные метеорологов.

Что не рекомендуется делать в этот день

В народных поверьях со днём Параскевы Пятницы связывали ряд запретов. Прежде всего они касались женского труда и домашних дел. По традиции 28 октября старались не прясть, не шить, не вышивать и не заниматься другой работой с нитками и тканью. Такие ограничения объяснялись особым почитанием святой, которую считали покровительницей женских ремесел.

Также в некоторых местностях не советовали стирать, мыть голову и выполнять тяжелую домашнюю работу. Эти обычаи передавались из поколения в поколение, однако они относятся к народным верованиям, а не к общеобязательным церковным правилам. Отдельно подчеркивалась необходимость избегать ссор, обид и грубых слов. Считалось, что день святой, которую связывали с семейным согласием, следует провести спокойно, с уважением к близким.

Также добрым поступком считалась помощь тем, кто оказался в затруднительном положении. В народной традиции милосердие, поддержка родных и забота о нуждающихся были важными составляющими этого дня.

Кто отмечает именины 28 октября

По церковному календарю в этот день почитают, в частности, великомученицу Параскеву Иконийскую, мучеников Терентия и Неонилу и их детей. Поэтому 28 октября с днём ангела традиционно поздравляют людей с именами Параскева, Параска, Терентий и Неонила. Также в этот день поминают преподобного Иова Почаевского и святителя Димитрия Ростовского. Список именин может отличаться в зависимости от церковного календаря и местных традиций.

28 октября для верующих — повод вспомнить примеры стойкости в вере, помолиться за близких и уделить больше внимания семье. А народные обычаи этого дня напоминают о древних украинских традициях, которые сохранялись на протяжении многих поколений.

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