Сибига наградил главу МИД Финляндии орденом княгини Ольги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вручил главе МИД Финляндии Элине Валтонен орден княгини Ольги III степени.

Награда была присуждена за её значительный вклад в поддержку Украины.

В ходе встречи украинский министр поблагодарил Финляндию за поддержку и решение Европейской комиссии и финского государственного экспортно-кредитного агентства Finnvera заключить соглашение, открывающее возможность привлечь 240 млн евро на восстановление Украины.

Финансирование должно способствовать участию финских компаний в восстановлении украинской инфраструктуры. Среди приоритетных направлений — энергетика, цифровая инфраструктура, логистика, добыча и переработка критически важного сырья, а также оборонные проекты и производство товаров двойного назначения.

Кроме того, Сибига и Валтонен обсудили расширение сотрудничества в рамках Коалиции убежищ, направленной на усиление защиты гражданского населения Украины.

Источник: Андрей Сибига, соцсеть X

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами двух заместителей министра обороны — Сергея Бойева и Алексея Вискуба. Соответствующий указ № 996/2026 глава государства подписал 30 сентября 2026 года. В документе указано, что награды вручаются по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Кишиневе со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем. Во время встречи он вручил Попшою орден «За заслуги» II степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами Свободы лидеров пяти европейских государств за поддержку Украины и укрепление межгосударственного сотрудничества.

Читай нас в