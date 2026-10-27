Сибіга нагородив главу МЗС Фінляндії орденом княгині Ольги

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вручив очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен орден княгині Ольги III ступеня.

Нагороду присудили за її значний внесок у підтримку України.

Під час зустрічі український міністр подякував Фінляндії за підтримку та рішення Європейської комісії й фінської державної експортно-кредитної агенції Finnvera укласти угоду, яка відкриває можливість залучити 240 млн євро на відбудову України.

Фінансування має сприяти участі фінських компаній у відновленні української інфраструктури. Серед пріоритетних напрямків — енергетика, цифрова інфраструктура, логістика, видобуток і переробка критично важливої сировини, а також оборонні проєкти та виробництво товарів подвійного призначення.

Крім того, Сибіга та Валтонен обговорили розширення співпраці в межах Коаліції укриттів, яка спрямована на посилення захисту цивільного населення України.

Джерело: Андрій Сибіга, соцмережа X

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Кишиневі зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм. Під час зустрічі він вручив Попшою орден «За заслуги» ІІ ступеня, яким його нагородив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами Свободи лідерів п’яти європейських держав за підтримку України та зміцнення міждержавного співробітництва.

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