西比加向芬兰外交部长授予了奥尔加公主勋章

乌克兰外交部长安德烈·西比加向芬兰外交部长埃琳娜·瓦尔托宁授予了奥尔加公主勋章三等。

该奖项旨在表彰她为支持乌克兰所作出的重大贡献。

会晤期间，乌克兰外长感谢芬兰提供的支持，以及欧洲委员会和芬兰国家出口信贷机构Finnvera决定签署一项协议，该协议为筹集2.4亿欧元用于乌克兰重建创造了条件。

这笔资金将有助于芬兰企业参与乌克兰基础设施的重建工作。 优先领域包括能源、数字基础设施、物流、关键原材料的开采与加工，以及国防项目和两用产品的生产。

此外，西比加和瓦尔托宁还讨论了在“庇护所联盟”框架内扩大合作的问题，该联盟旨在加强乌克兰平民的保护。

来源：安德烈·西比加，社交媒体X

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向两名国防部副部长——谢尔盖·博耶夫和奥列克西·维斯库巴——授予了国家奖章。国家元首于2026年9月30日签署了相关第996/2026号总统令。 文件中指出，此次授勋是为了纪念“乌克兰捍卫者日”。

乌克兰外交部长安德烈·西比加在基希讷乌会见了摩尔多瓦外交部长米哈伊·波普肖伊。会晤期间，他向波普肖伊颁发了由乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基授予的“功绩”勋章二等。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基向五个欧洲国家的领导人授予了“自由勋章”，以表彰他们对乌克兰的支持以及在加强国家间合作方面的贡献。

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