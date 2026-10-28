沃伦地区的官员利用军方数据，非法将10公顷土地私有化

在沃伦地区，法院认定现任和前任议员以及前州国家地理测绘局负责人涉嫌参与非法将国有土地私有化。由于他们的行为，国家蒙受了超过830万格里夫纳的损失。

据案件资料显示，涉案人员在未告知五名参战人员的情况下，擅自使用他们的个人资料，将10公顷土地登记为私人财产。 这些地块位于斯蒂尔河的沿岸保护带内，法律禁止在此类区域进行此类私有化。

该骗局由一名前地区议会议员策划。这些地块名义上登记在军人名下，但最终却转入了该前议员本人名下。

一名区议会议员物色了现役军人，而国家地理测绘局负责人明知土地转让违法，仍签署了相关命令。

最终，法院裁定以下人员有罪：

前省议会议员，罪名是协助滥用职权或利用职务之便，以及将通过犯罪手段获得的财产合法化 （乌克兰刑法典第27条第5款、第28条第2款、第364条第2款、第209条第1款、第2款）。判处其有期徒刑七年。

前省国家地理地籍局负责人因滥用职权或利用职务之便，且系由多人预谋实施（乌克兰刑法第28条第2款、第364条第2款）。 该被告被判处五年有期徒刑。

两人均被处以没收财产及剥夺担任特定职务的权利

而针对该区议会议员，法院批准了认罪协议。判处其五年有期徒刑，缓刑执行。

此外，法院责令将6公顷土地归还社区，并责令两名被告连带向博拉廷村委员会支付332万格里夫纳。

来源：总检察长办公室。

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