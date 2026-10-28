Urzędnicy na Wołyniu bezprawnie sprywatyzowali 10 ha ziemi, wykorzystując dane wojskowe

Na Wołyniu sąd udowodnił udział obecnego i byłego posłów, a także byłego kierownika wojewódzkiego oddziału Państwowego Katastru Gruntów w nielegalnej prywatyzacji gruntów państwowych. W wyniku ich działań państwo poniosło straty w wysokości ponad 8,3 mln hrywien.

Zgodnie z aktami sprawy oskarżeni, bez wiedzy pięciu uczestników działań wojennych, wykorzystali ich dane osobowe w celu przejęcia 10 hektarów gruntu na własność prywatną. Działki znajdują się w nadbrzeżnym pasie ochronnym rzeki Styr, gdzie prawo zabrania takiej prywatyzacji.

Schemat zorganizował były radny rady obwodowej. Działki formalnie rejestrowano jako własność żołnierzy, jednak ostatecznie przechodziły one na własność samego byłego radnego.

Radny rady rejonowej znalazł żołnierzy, natomiast szef Państwowego Katastru, wiedząc o niezgodności z prawem przekazania gruntów, podpisał odpowiednie zarządzenia.

Ostatecznie sąd uznał za winnych:

byłego posła rady obwodowej za pomocnictwo w nadużyciu władzy lub stanowiska służbowego oraz legalizację mienia uzyskanego w sposób przestępczy (cz. 5 art. 27, cz. 2 art. 28, cz. 2 art. 364, cz. 1 i 2 art. 209 Kodeksu Karnego Ukrainy). Został skazany na siedem lat pozbawienia wolności.

Byłego kierownika regionalnego oddziału Państwowego Katastru Geograficznego za nadużycie władzy lub stanowiska służbowego, popełnione w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób (ust. 2 art. 28, ust. 2 art. 364 Kodeksu Karnego Ukrainy). Został skazany na pięć lat pozbawienia wolności.

Obaj zostali również skazani na konfiskatę mienia oraz pozbawienie prawa do sprawowania określonych stanowisk

Natomiast w odniesieniu do radnego rady rejonowej sąd zatwierdził ugodę w sprawie przyznania się do winy. Został on skazany na pięć lat pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres próby.

Osobno sąd nakazał zwrot gminie 6 ha gruntu oraz solidarną zapłatę przez obu skazanych kwoty 3,32 mln UAH na rzecz Rady Wiejskiej w Boratynie.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

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