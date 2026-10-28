На Волыни суд доказал причастность действующего и бывшего депутатов, а также бывшего руководителя областного управления Госгеокадастра к незаконной приватизации государственных земель. В результате их действий государству был нанесен ущерб на сумму более 8,3 млн грн.

Согласно материалам дела, фигуранты без ведома пяти участников боевых действий использовали их персональные данные, чтобы оформить в частную собственность 10 гектаров земли. Участки расположены в прибрежной защитной полосе реки Стырь, где закон запрещает такую приватизацию.

Схему организовал бывший депутат облсовета. Земельные участки формально оформлялись в собственность военнослужащих, однако в конечном итоге они переходили в собственность самого экс-депутата.

Депутат районного совета подшукал военнослужащих, а руководитель Госгеокадастра, зная о незаконности передачи земли, подписал соответствующие приказы.

В итоге суд признал виновными:

бывшего депутата областного совета за пособничество в злоупотреблении властью или служебным положением и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины). Ему назначили семь лет лишения свободы.

Бывшему руководителю областного управления Госгеокадастра за злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему назначили пять лет лишения свободы.

Обоим также назначили конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности

В то время как в отношении депутата райсовета суд утвердил соглашение о признании вины. Ему назначили пять лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Отдельно суд обязал вернуть общине 6 га земли и двух осужденных солидарно выплатить 3,32 млн грн в пользу Боратинского сельского совета.

Источник: Офис генерального прокурора.

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