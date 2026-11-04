乌克兰最高拉达可能在下周（11月9日至13日）的全体会议上审议关于免去乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺职务的议题。 与此同时，议会尚未收到关于其辞职的正式提议，据议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克透露，这位央行行长本人也不同意提交辞呈。

据雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克称，最高拉达下周全体会议的议程中安排了审议关于免去乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺职务的决议。

然而，正如这位议员所强调的，辞职申请目前尚未登记，议会网站上也没有相关决议。乌克兰国家银行方面也未就可能审议其行长免职一事发表评论。

热列兹尼亚克声称，其所有消息来源均未证实皮什内已撰写辞职申请。此外，据这位议员称，在上周与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的会晤中，乌克兰国家银行行长拒绝提交此类申请。

该议员还指出，总统可以自行启动免职程序。与此同时，最高拉达临时调查委员会已将收集到的材料移交给了执法机关和总统办公室。

杰列兹尼亚克特别关注了皮什尼奥辞职议题在议程中的位置。通常人事决定会在全体会议开始时审议，但此次相关议题却排在11月12日（星期四）议程的最后一位。

“该议题在11月12日（星期四）的议程中排在第25位，位于最后一页的最后。这表明该问题目前尚不明确，”雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克指出。

根据乌克兰《乌克兰国家银行法》第18条规定，乌克兰国家银行行长由最高拉达根据乌克兰总统的提议予以免职。

在乌克兰国家银行行长职位的潜在候选人中，乌克兰国家银行第一副行长谢尔盖·尼古拉丘克被提及。他被认为是最有可能接替皮什诺的候选人。

此外，财政部长谢尔盖·马尔琴科和乌克兰国家银行理事会成员瓦西里·戈尔巴尔也被列为潜在人选。

不过，据该媒体报道，马琴科据称已拒绝出任国家银行行长一职。

10月20日，国家反腐败局和专门反腐败检察院对国家银行行长安德烈·皮什诺进行了搜查。

执法部门未透露调查行动的具体细节。国家反腐败局仅表示，此次行动中无人被拘留，也未对任何人提出指控。

皮什尼本人表示，此次搜查既与国家银行的活动无关，也与其个人工作无关。

与此同时，议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克透露，此次调查行动与“喀尔巴阡石油化工”厂及被国有化的“森斯银行”有关。

议会财政、税收和海关政策委员会主席达尼洛·赫特曼采夫对此事作出了回应。他表示，期待皮什尼对反腐败机构的行动作出公开回应。

“否则，赫特曼采夫近一年来关于皮什尼犯下罪行并要求其辞职的言论，最终将一如既往地被证明是事实。 当然，我认为关于这位腐败分子辞职的问题已经尘埃落定。要如此玷污几乎是唯一一家稳健的金融机构，并让自己蒙羞，这可得有两把刷子才行，”盖特曼采夫表示。

此前，在国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对国有“森斯银行”展开调查后，这位议员曾要求皮什尼奥辞职。

8月19日，鉴于NABU和SAP的调查，政府决定暂停“SENS银行”监事会主席尼古拉·格拉迪申科的职务六个月。 此外，还启动了对该行董事会主席奥列克西·斯图帕克的停职程序。

此后，乌克兰国家银行银行监管与监管委员会认定尼古拉·格拉迪申科不符合关于独立性的法律要求。乌克兰国家银行还启动了行政程序，以评估该行监事会是否集体不称职。

乌克兰国家反腐败局（NABU）通报称，已开展一项名为“阿甘”（Forest Gump）的新专项行动，旨在揭露高层腐败行为。

据调查显示，涉案人员控制了国有“Sens Bank”，以便将其用于谋取私利。 具体而言，涉及可能将来源可疑的资金转入账户，用于为“米达斯”行动（亦称蒂穆尔·明迪奇案）中的一名涉案人员缴纳保释金。

执法部门并未正式透露计划为其缴纳保释金的具体人员身份。但调查材料中提及的情况指向了前能源部长兼司法部长赫尔曼·加卢申科。

今年2月，最高反腐败法院对加卢申科下达了羁押令，并允许缴纳2亿格里夫纳的保释金。

赫尔曼·加卢申科是针对能源领域腐败问题的大规模“米达斯”调查中的涉案人员之一。据调查方称，商人蒂穆尔·明迪奇对加卢申科具有影响力，而这位前部长本人则涉嫌参与资金洗钱。

据执法部门消息，该犯罪团伙成员可能包括：

伊琳娜·穆德拉 ——乌克兰总统办公室副主任；

奥列克西·斯图帕克 ——“森斯银行”董事会主席；

尼古拉·格拉迪申科 ——“森斯银行”监事会主席；

马克西姆·米基塔斯——前人民代表。

同日，总统沃洛迪米尔·泽连斯基解除了伊琳娜·穆德拉的总统办公室副主任职务。相关总统令的日期为8月19日。

8月25日，最高反腐败法院部分批准了检方提出的申请，决定对穆德拉采取羁押措施，并设定2000万格里夫纳的保释金作为替代方案。 10月8日，这名前官员的保释金已全额缴纳，随后她获释出狱。

9月2日，最高反腐败法院还部分批准了检方针对“森斯银行”董事会主席奥列克西·斯图帕克的申请。法院对其采取了1500万格里夫纳保释金的预防措施。

一位人民代表在社交媒体上披露了这一消息。

在一系列轰动性丑闻的背景下，乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼失去了总统办公室的支持，该办公室已决定将其撤换。

UA.News回顾了安德烈·皮什尼身后那条绵延不绝的政治与腐败丑闻链：从“明迪奇门”事件，到对主要非银行公司开出的毫无依据的数百万罚款。

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