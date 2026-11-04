Rada rozpatrzy sprawę odwołania prezesa Narodowego Banku Ukrainy Pysznego

W następnym tygodniu obrad plenarnych, w dniach 9–13 listopada, Rada Najwyższa może rozpatrzyć sprawę odwołania prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pysznego. Jednocześnie do parlamentu nie wpłynął jeszcze oficjalny wniosek o jego dymisję, a sam szef banku centralnego, według informacji posła Jarosława Żelezniaka, nie zgodził się złożyć wniosku.

Jak twierdzi Jarosław Żelezniak, w porządku obrad Rady Najwyższej na następny tydzień plenarny przewidziano rozpatrzenie uchwały w sprawie odwołania prezesa NBU Andrieja Pysznego.

Jednak, jak podkreślił poseł, wniosek o dymisję nie został na razie zarejestrowany, a na stronie internetowej parlamentu nie ma odpowiedniej uchwały. Sam Narodowy Bank Ukrainy również nie skomentował ewentualnego rozpatrzenia kwestii odwołania swojego szefa.

Żeleznyak twierdzi, że żadne z jego źródeł nie potwierdza, jakoby Pyszny sporządził oświadczenie o rezygnacji. Ponadto, jak twierdzi poseł, podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w zeszłym tygodniu szef NBU odmówił złożenia takiego oświadczenia.

Poseł zaznaczył również, że prezydent może samodzielnie zainicjować procedurę odwołania. Jednocześnie tymczasowa komisja śledcza Rady Najwyższej przekazała już zebrane materiały organom ścigania oraz Kancelarii Prezydenta.

Zeleznyak zwrócił szczególną uwagę na miejsce, jakie zajmuje kwestia dymisji Pysznego w porządku obrad. Zazwyczaj decyzje kadrowe rozpatruje się na początku dnia obrad plenarnych, jednak tym razem odpowiedni punkt znajduje się na samym końcu listy spraw na czwartek, 12 listopada.

„Ten punkt znajduje się na 25. miejscu w porządku obrad na czwartek, 12 listopada. Jest ostatni na ostatniej stronie. Świadczy to o niepewności tej kwestii w chwili obecnej” – zauważył Jarosław Żelezniak.

Zgodnie z art. 18 ustawy Ukrainy „O Narodowym Banku Ukrainy” prezesa NBU odwołuje Rada Najwyższa na wniosek prezydenta Ukrainy.

Wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko szefa Banku Narodowego wymienia się pierwszego zastępcę prezesa NBU Siergieja Nikolajczuka. To właśnie on jest uważany za najbardziej prawdopodobnego kandydata na następcę Pyshnego.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się również ministra finansów Siergieja Marczenca oraz członka Rady NBU Wasyla Gorbal.

Jednocześnie, według informacji podanych przez wydawnictwo, Marczeko rzekomo odmówił objęcia stanowiska prezesa Narodowego Banku.

20 października Narodowe Biuro Antykorupcyjne oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna przeprowadziły przeszukania w siedzibie prezesa Narodowego Banku Ukrainy Andrieja Pyshnego.

Organy ścigania nie ujawniły szczegółów działań śledczych. W NABU poinformowano jedynie, że nie doszło do żadnych zatrzymań i nikomu nie postawiono zarzutów.

Sam Pyszny oświadczył, że przeszukania nie dotyczą ani działalności Banku Narodowego, ani jego osobistej pracy.

Jednocześnie poseł Jarosław Żelezniak poinformował, że działania śledcze są związane z zakładem „Karpatnaftochim” oraz znacjonalizowanym „Sens Bankiem”.

Na tę sytuację zareagował przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej, Danyło Hetmantsev. Stwierdził, że oczekuje od Pysznego publicznej reakcji na działania organów antykorupcyjnych.

„W przeciwnym razie okaże się, że wszystko, co przez prawie rok mówił Hetmantsev o przestępstwach popełnianych przez Pysznego, domagając się jego dymisji, okazało się, jak zawsze, prawdą. No i, bez wątpienia, uważam sprawę dymisji tego korupcjonisty za zamkniętą. Trzeba umieć tak zhańbić niemal jedyną solidną instytucję finansową i samemu się skompromitować” – oświadczył Getmantsev.

Wcześniej poseł domagał się już dymisji Pysznego po dochodzeniu NABU i SAP w sprawie państwowego „Sens Banku”.

19 sierpnia rząd, w związku z dochodzeniem prowadzonym przez NABU i SAP, podjął decyzję o zawieszeniu przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku” Mykoły Hladyszenka w pełnieniu obowiązków na sześć miesięcy. Zainicjowano również zawieszenie prezesa zarządu banku Oleksija Stupaka.

Następnie Komitet Narodowego Banku Ukrainy ds. Nadzoru i Regulacji Działalności Banków uznał Mykołę Gladyshenka za osobę niespełniającą wymogów ustawowych dotyczących niezależności. NBU wszczął również postępowanie administracyjne w celu oceny zbiorowej niezdolności rady nadzorczej banku do pełnienia funkcji.

NABU poinformowało o przeprowadzeniu nowej operacji specjalnej pod nazwą „Forrest Gump”, mającej na celu ujawnienie korupcji na wysokim szczeblu.

Według danych śledztwa osoby objęte sprawą przejęły kontrolę nad państwowym „Sens Bankiem”, aby wykorzystać go we własnych interesach. W szczególności chodziło o ewentualne przekazanie środków pochodzenia budzącego wątpliwości w celu wpłacenia kaucji za jedną z osób zamieszanych w operację „Midas”, znaną również jako sprawa Timura Mindicha.

Organy ścigania oficjalnie nie podały nazwiska osoby, za którą planowano wpłacić kaucję. Jednocześnie okoliczności przedstawione w materiałach śledztwa wskazywały na byłego ministra energii i sprawiedliwości Hermana Galuszenkę.

W lutym Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował wobec Galuszenki areszt tymczasowy z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 200 mln hrywien.

Herman Haluszenko jest jedną z osób objętych szeroko zakrojonym śledztwem „Midas” dotyczącym korupcji w sektorze energetycznym. Według wersji śledczych biznesmen Timur Mindicz wywierał wpływ na Haluszenkę, a sam były minister był zamieszany w legalizację środków.

Według informacji organów ścigania w skład grupy przestępczej mogli wchodzić:

Iryna Mudra — zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy;

Oleksij Stupak – prezes zarządu „Sens Banku”;

Mykola Hladyshenko — przewodniczący rady nadzorczej „Sens Banku”;

Maksym Mykytas — były poseł do parlamentu.

Tego samego dnia prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił Irynę Mudrę ze stanowiska zastępczyni szefa Biura Prezydenta. Odpowiedni dekret został wydany 19 sierpnia.

25 sierpnia WAKS częściowo uwzględnił wniosek strony oskarżenia i zastosował wobec Mudryj środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 20 mln hrywien. 8 października wpłacono pełną kwotę kaucji za byłą urzędniczkę, po czym opuściła ona areszt śledczy.

2 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny częściowo uwzględnił również wniosek prokuratury dotyczący prezesa zarządu „Sens Banku” Oleksija Stupaka. Nałożono na niego środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości 15 mln hrywien.

Napisał o tym poseł.

W obliczu głośnych skandali prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj stracił poparcie ze strony Biura Prezydenta, gdzie podjęto już decyzję o pozbyciu się go.

UA.News przypomina serię skandali politycznych i korupcyjnych, które ciągną się za Andriejem Pysznym: od „Mindichgate” po bezpodstawne wielomilionowe kary dla wiodących firm niebankowych.

Czytaj nas na