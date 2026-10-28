议会在一读中限制了未经法院裁决即可进行的搜查时限

乌克兰最高拉达通过了第15488-3号法案草案，该法案旨在修订《乌克兰刑事诉讼法典》，其中规定了在未经调查法官事先批准的情况下进行紧急搜查的程序。

共有265名议员对该决议投了赞成票。

该法案明确规定了72小时的时限，在此期间，调查人员必须向法院申请并证明其在进入个人住所或其他财产时所采取行动的合法性。 若法院拒绝批准搜查，所有被扣押的物品和文件均应归还给所有者，且该法院裁决可通过上诉程序提出异议。 该法案还规定了利害关系人参与法院审理申请的权利，并修改了在统一登记系统中登记申请的程序，规定仅在存在经证实的事实时方可立案。 该倡议旨在加强住宅不可侵犯性的保障，并使《刑事诉讼法典》的规定与欧洲人权法院的实践以及《保护人权公约》第8条保持一致。

来源：乌克兰最高拉达。

需要指出的是，议员们未支持将公务员月薪上限设定为8万格里夫纳的提议。最高拉达在10月28日（星期三）的会议上否决了针对2027年国家预算草案的第1003号修正案。

乌克兰最高拉达在一读中通过了2027年国家预算草案。

此前，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

此外，议会预算委员会还支持了关于军事征费的法案。

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