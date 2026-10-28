Rada w pierwszym czytaniu ograniczyła czas trwania przeszukań bez postanowienia sądu

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszej czytelności projekt ustawy nr 15488-3 dotyczący wprowadzenia zmian do Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, który reguluje tryb przeprowadzania pilnych przeszukań bez uprzedniej zgody sędziego śledczego.

Za przyjęciem tej decyzji zagłosowało 265 posłów.

Dokument ustanawia wyraźny 72-godzinny termin, w ciągu którego śledczy są zobowiązani zwrócić się do sądu i udowodnić zgodność z prawem działań podjętych podczas wkroczenia do mieszkania lub innego lokalu należącego do danej osoby. W przypadku odmowy przez sąd zgody na przeszukanie wszystkie zabezpieczone przedmioty i dokumenty podlegają zwrotowi właścicielowi, a samo orzeczenie sądowe będzie można zaskarżyć w postępowaniu apelacyjnym. Projekt ustawy przewiduje również prawo osób zainteresowanych do udziału w rozpatrywaniu wniosku w sądzie, zmienia porządek rejestracji zgłoszeń w Jednolitym Rejestrze Spraw Karnych oraz wszczynania postępowań karnych wyłącznie w przypadku istnienia potwierdzonych faktów. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie gwarancji nienaruszalności mieszkania oraz dostosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do praktyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka.

Źródło: Rada Najwyższa Ukrainy.

Przypomnijmy, że posłowie nie poparli propozycji ograniczenia miesięcznych wynagrodzeń urzędników państwowych do 80 tys. hrywien. Rada Najwyższa odrzuciła poprawkę nr 1003 do projektu budżetu państwa na rok 2027 podczas posiedzenia w środę, 28 października.

Rada Najwyższa poparła projekt budżetu państwa na rok 2027 w pierwszym czytaniu.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.

Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.

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