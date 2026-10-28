Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15488-3 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, который регламентирует порядок проведения неотложных обысков без предварительного разрешения следственного судьи.

За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.

Документ устанавливает четкий 72-часовой срок, в течение которого следователи обязаны обратиться в суд и доказать законность действий при проникновении в жилище или иное владение лица. В случае отказа суда в согласовании обыска все изъятые вещи и документы подлежат возврату владельцу, а само судебное решение можно будет обжаловать в апелляционном порядке. Законопроект также предусматривает право заинтересованных лиц участвовать в рассмотрении ходатайства в суде, изменяет порядок регистрации заявлений в ЕРДР и возбуждения уголовных дел исключительно при наличии подтвержденных фактов. Целью инициативы является усиление гарантий неприкосновенности жилища и приведение норм УПК в соответствие с практикой ЕСПЧ и статьёй 8 Конвенции о защите прав человека.

Источник: Верховная Рада Украины.

Напомним, народные депутаты не поддержали предложение ограничить месячные зарплаты государственных служащих до 80 тыс. грн. Верховная Рада отклонила поправку №1003 к проекту государственного бюджета на 2027 год во время заседания в среду, 28 октября.

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Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

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