第聂伯市宣布10月30日为悼念在俄罗斯袭击中遇难者的哀悼日

第聂伯市宣布10月30日为哀悼日，以悼念10月29日因火车站遭无人机袭击而遇难的人员，并悼念10月期间所有在俄罗斯袭击中遇难的受害者。

第聂伯罗彼得罗夫斯克市长鲍里斯·菲拉托夫发布了相关命令。在俄罗斯上午对火车站的袭击中，有14人遇难；此外，过去一个月内还有9人死于敌方袭击。 目前，接受过重大手术的伤员正在市属医院接受治疗。

根据该命令，悼念日当天第聂伯罗市将下半旗，并建议各企业及机构参与悼念活动，在建筑物上悬挂系有黑丝的国家旗帜。

俄军使用喷气式无人机对火车站实施了精准打击。敌方无人机直接击中了一处站台，当时第866次第聂伯罗—扎波罗热城际电车正停靠在此，站台上还有民众。 此次袭击造成14名平民死亡，另有10余人受伤，其中不少人伤势严重。

消息来源：第聂伯罗市长鲍里斯·菲拉托夫。

需要指出的是，10月29日，占领军曾袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克火车站。

乌克兰铁路公司澄清了俄罗斯对第聂伯罗火车站发动袭击的具体情况，该袭击导致平民乘客死亡和受伤。 据该公司称，火车站事先已发布空袭警报，在发现危险升级后，原定开往扎波罗热的电动列车上的乘客开始撤离。距离袭击发生还有10多分钟。

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