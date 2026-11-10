乌克兰最高拉达通过了关于打击贿赂外国公职人员的法律

乌克兰最高拉达在二读审议中通过了第15056号法案，该法案旨在落实《关于在国际商业交易中打击贿赂外国公职人员公约》的相关规定。

该决议于11月10日（星期二）的议会会议上通过。共有247名议员投票赞成该法案，无人反对，另有10人弃权。

该文件旨在将乌克兰立法规范与国际公约的规定相统一。特别是，该文件规定，贿赂任何外国公职人员以及国际议会大会成员都将承担刑事责任。

为落实这些规定，议会对《乌克兰刑法典》、《乌克兰刑事诉讼法典》以及《反腐败法》进行了修订。

具体而言，该法律规定：

将“外国公职人员”这一概念的定义与国际公约的术语保持一致；

统一关于对法人权利继承人适用刑事法律措施的规定；

允许对调查法官在审前调查期间关于对法人活动采取或拒绝采取限制措施的裁定，通过上诉程序提出异议。

此外，该文件还规定了法人授权人员有义务采取措施预防腐败。

此处所指的自然人，是指根据法律、公司章程、合同、指示或其他口头或书面授权，有权代表法人行事或维护其利益的人员。

因此，该法律明确规定此类代表有义务采取措施预防腐败违法行为。

需要指出的是，5月26日，乌克兰最高拉达在一读中通过了第15056号法案。

此前，乌克兰最高拉达通过了一项法案，规定对从国外网店购买的商品征收增值税。该税种计划对所有购买行为一视同仁地征收，无论其价值高低，但设有例外情况。

乌克兰最高拉达相关委员会支持了经修订的、关于修改《税收法典》和《海关法典》的法案。拟议的修改可能会影响乌克兰人在热门在线平台上的购物行为。

关注我们在