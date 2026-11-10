Верховная Рада приняла закон о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15056, который обеспечивает имплементацию положений Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Решение было принято во время заседания парламента во вторник, 10 ноября. За документ проголосовали 247 народных депутатов, ни один парламентарий не высказался против, еще 10 воздержались.

Документ призван привести нормы украинского законодательства в соответствие с положениями международной Конвенции. В частности, он определяет, что уголовная ответственность будет наступать за подкуп любых иностранных должностных лиц, а также членов международных парламентских ассамблей.

Для реализации этих положений парламент внес изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и закон «О предотвращении коррупции».

В частности, закон предусматривает:

приведение определения понятия «должностное лицо иностранного государства» в соответствие с терминологией международной Конвенции;

унификацию положений о применении мер уголовно-правового характера к правопреемникам юридических лиц;

возможность обжалования в апелляционном порядке постановлений следственного судьи о применении или отказе в применении ограничений в отношении деятельности юридического лица в ходе досудебного расследования.

Отдельно документ устанавливает обязанность уполномоченных лиц юридических лиц принимать меры по предотвращению коррупции.

Речь идет о физических лицах, которые в соответствии с законодательством, учредительными документами компании, договором, инструкциями или другими устными или письменными разрешениями имеют право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы.

Таким образом, закон закрепляет обязанность таких представителей принимать меры по предотвращению коррупционных правонарушений.

Напомним, 26 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15056.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий обложение НДС товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах. Налог планируется начислять на покупки независимо от их стоимости, однако предусмотрено исключение.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Предложенные изменения могут повлиять на покупки украинцев на популярных онлайн-площадках.

Читай нас в