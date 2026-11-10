Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych urzędników

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu i w całości projekt ustawy nr 15056, który zapewnia wdrożenie postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych urzędników w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Decyzję podjęto podczas posiedzenia parlamentu we wtorek, 10 listopada. Za dokumentem zagłosowało 247 posłów, żaden z parlamentarzystów nie wyraził sprzeciwu, a 10 wstrzymało się od głosu.

Dokument ma na celu ujednolicenie norm ukraińskiego ustawodawstwa z postanowieniami międzynarodowej konwencji. W szczególności określa on, że odpowiedzialność karna będzie ponoszona za przekupstwo wszelkich zagranicznych urzędników, a także członków międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych.

W celu wdrożenia tych przepisów parlament wprowadził zmiany do Kodeksu karnego Ukrainy, Kodeksu postępowania karnego Ukrainy oraz ustawy „O zapobieganiu korupcji”.

W szczególności ustawa przewiduje:

dostosowanie definicji pojęcia „urzędnik państwa zagranicznego” do terminologii międzynarodowej konwencji;

ujednolicenie przepisów dotyczących stosowania środków o charakterze karnym wobec następców prawnych osób prawnych;

możliwość zaskarżenia w trybie apelacyjnym postanowień sędziego śledczego dotyczących zastosowania lub odmowy zastosowania ograniczeń w działalności osoby prawnej w trakcie postępowania przygotowawczego.

Osobno dokument nakłada na osoby upoważnione przez osoby prawne obowiązek podejmowania działań mających na celu zapobieganie korupcji.

Chodzi o osoby fizyczne, które zgodnie z przepisami prawa, dokumentami założycielskimi spółki, umową, instrukcjami lub innymi ustnymi lub pisemnymi upoważnieniami mają prawo działać w imieniu osoby prawnej lub reprezentować jej interesy.

W ten sposób ustawa nakłada na takich przedstawicieli obowiązek podejmowania działań mających na celu zapobieganie przestępstwom korupcyjnym.

Przypomnijmy, że 26 maja Rada Najwyższa poparła w pierwszym czytaniu projekt ustawy nr 15056.

Wcześniej Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy przewidujący opodatkowanie podatkiem VAT towarów nabywanych w zagranicznych sklepach internetowych. Podatek ma być naliczany od zakupów niezależnie od ich wartości, jednak przewidziano wyjątek.

Właściwa komisja Rady Najwyższej poparła dopracowany projekt ustawy o zmianach w kodeksie podatkowym i celnym. Proponowane zmiany mogą wpłynąć na zakupy Ukraińców w popularnych serwisach internetowych.

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