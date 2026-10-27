Sybiga odznaczył ministra spraw zagranicznych Finlandii Orderem Księżnej Olgi

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wręczył szefowej fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Elinie Valtonen order księżnej Olgi III stopnia.

Odznaczenie przyznano jej za znaczący wkład w wsparcie Ukrainy.

Podczas spotkania ukraiński minister podziękował Finlandii za wsparcie oraz za decyzję Komisji Europejskiej i fińskiej państwowej agencji kredytów eksportowych Finnvera o zawarciu umowy, która otwiera możliwość pozyskania 240 mln euro na odbudowę Ukrainy.

Finansowanie ma sprzyjać udziałowi fińskich przedsiębiorstw w odbudowie ukraińskiej infrastruktury. Wśród priorytetowych obszarów znajdują się: energetyka, infrastruktura cyfrowa, logistyka, wydobycie i przetwarzanie surowców o kluczowym znaczeniu, a także projekty obronne i produkcja towarów podwójnego zastosowania.

Ponadto Sybiga i Valtonen omówili rozszerzenie współpracy w ramach Koalicji Schronów, której celem jest wzmocnienie ochrony ludności cywilnej Ukrainy.

Źródło: Andrij Sybiga, serwis społecznościowy X

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył państwowymi odznaczeniami dwóch wiceministrów obrony — Siergieja Bojewa i Ołeksija Wiskuba. Odpowiedni dekret nr 996/2026 głowa państwa podpisała 30 września 2026 roku. W dokumencie zaznaczono, że odznaczenia są wręczane z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga spotkał się w Kiszyniowie ze swoim mołdawskim odpowiednikiem Mihajem Popșoiem. Podczas spotkania wręczył Popșoiowi Order „Za Zasługi” II stopnia, którym uhonorował go prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył orderami Wolności przywódców pięciu państw europejskich za wsparcie Ukrainy i wzmocnienie współpracy międzypaństwowej.

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