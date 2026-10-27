W Ukrainie rozszerzono możliwość dokonywania płatności online za usługi centrów serwisowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Od 27 października w centrach obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy wprowadzono możliwość dokonywania płatności online za trzy dodatkowe usługi za pośrednictwem systemu „Platizhny Hub”: przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego, a także wydanie prawa jazdy. Wcześniej platforma umożliwiała dokonywanie płatności elektronicznych wyłącznie za czynności związane z rejestracją pojazdów.

Płatność dokonywana jest podczas realizacji usługi przez administratora centrum obsługi, który generuje dokument płatniczy z automatycznym wypełnieniem danych rozliczeniowych i kwoty końcowej. Wnioskodawca otrzymuje osobisty kod QR do zeskanowania i przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem mobilnych aplikacji bankowych.

Dzięki automatycznemu potwierdzeniu płatności w elektronicznej bazie nie ma już potrzeby wydawania papierowych pokwitowań. Według danych Głównego Centrum Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na dzień 20 października 2026 r. za pośrednictwem systemu „Platforma płatnicza” przetworzono ponad 440 tysięcy wniosków na łączną kwotę prawie 360 milionów hrywien.

Źródło: Główne Centrum Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wcześniej Główne Centrum Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ostrzegło przed powszechnymi oszustwami związanymi ze sprzedażą sfałszowanych praw jazdy.

W Ukrainie kierowcy nie będą już musieli czekać co najmniej roku, aby uzyskać uprawnienia do kierowania ciężarówkami z ciężkimi przyczepami. Rada Ministrów zniosła wymóg rocznego stażu kierowcy dla kategorii BE, C1E i CE. Oczekuje się, że pomoże to w szybszym szkoleniu nowych kierowców i częściowo zniweluje ich niedobór w sektorze transportu i logistyki.

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