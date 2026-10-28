Katolickie imieniny 28 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

28 października Kościół katolicki czci apostołów Szymona i Judasza Tadeusza, którzy – zgodnie z tradycją chrześcijańską – głosili Ewangelię i ponieśli śmierć za wiarę. Z tym dniem związane są imiona Szymon, Juda i Tadeusz, a w kalendarzach imieninach różnych krajów europejskich wspomina się również Ninę, Antoninę, Dobromilę i Simonettę. Opowiadamy, co oznaczają te imiona, skąd się wywodzą i jak pogratulować bliskim z okazji imienin.

Imiona żeńskie 28 października

W katolickich kalendarzach świętych na 28 października wspomina się nie tylko apostołów, ale także innych chrześcijan, którzy żyli w pierwszych wiekach istnienia Kościoła. Wśród nich znajdują się męczenniczki Cyryla i Anastazja. W kalendarzach imienin niektórych krajów europejskich na tę datę przypadają również imiona żeńskie: Antonina, Nina, Simonetta i Dobromila.

Antonina. Imię to wywodzi się od starożytnego rzymskiego imienia rodowego Antonius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone, dlatego interpretacje w rodzaju „bezcenna” lub „godna pochwały” należy traktować jako popularne wersje, a nie niepodważalne tłumaczenie. Imię Antonina jest znane na Ukrainie, we Włoszech, w Polsce i w innych krajach. Do jego łagodniejszych form należą: Tonya, Tonechka i Nina. W łotewskim kalendarzu imienin Antonina figuruje 28 października.

Nina. Imię to ma kilka możliwych źródeł pochodzenia, dlatego jego znaczenie wyjaśnia się na różne sposoby. Według jednej z wersji jest ono związane z tradycją gruzińską i może oznaczać „dziewczyna” lub „młoda kobieta”. Nina może być również skróconą formą innych imion, w szczególności Antoniny. W chrześcijaństwie znana jest święta Nina, misjonarka gruzińska, czczona za szerzenie chrześcijaństwa w tym kraju. Imię to jest krótkie, melodyjne i rozpowszechnione w wielu językach europejskich.

Simonetta. Jest to żeńska forma imienia Szymon, popularna zwłaszcza we Włoszech. Imię Szymon ma starożytne żydowskie pochodzenie i wiąże się ze słowem oznaczającym „usłyszał” lub „Bóg usłyszał”. Dlatego imię Simonetta można symbolicznie powiązać ze znaczeniem „ta, którą usłyszano”. Imię brzmi łagodnie i ma wyraźny włoski charakter. W niektórych europejskich kalendarzach imienin imię Simonetta wiąże się ze świętem apostoła Szymona obchodzonym 28 października.

Dobromila. Jest to imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego. Składa się z części „dobro” i „mila”, dlatego jego znaczenie można oddać jako „ta, która kocha dobro”, „dobra i miła”. Imię to jest rozpowszechnione głównie w Europie Środkowej, w szczególności w Czechach i na Słowacji. Ma tradycyjny charakter i należy do imion słowiańskich, utworzonych z życzeń dotyczących dobrych cech człowieka. W słowackim kalendarzu imienin Dobromila przypada na 28 października.

Kyryla. Jest to żeńska forma imienia Kyrylo, które pochodzi z języka greckiego i wiąże się ze słowem kyrios — „pan” lub „władca”. Znaczenie imienia oddaje się jako „panująca” lub „należąca do Pana”. W starożytnych przekazach chrześcijańskich wspomina się o świętej Cyryli, męczenniczce z Rzymu, która poniosła śmierć za wiarę. Imię Cyryla jest rzadkie, ale ma długą historię i zachowało się w źródłach kościelnych.

Anastazja. Imię to pochodzi ze starożytnej greki i oznacza „zmartwychwstanie”, „odrodzenie” lub „powrót do życia”. Zostało utworzone od słowa anastasis. W katolickich wykazach świętych na 28 października wymieniona jest męczennica Anastazja Starsza, która zgodnie z tradycją kościelną poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską w Rzymie. Na Ukrainie imię Anastazja jest powszechne i ma wiele łagodnych form: Nastia, Nastusia, Asia i Nastunka.

Imiona męskie na 28 października

Głównymi postaciami kalendarza katolickiego tego dnia są apostołowie Szymon i Juda Tadeusz. Jednocześnie w wykazach świętych wymieniani są Ferrucio, Fidela, Faro, Remigiusz i inni chrześcijanie. Imiona te mają różne pochodzenie: jedne wywodzą się ze starożytnego języka hebrajskiego, inne – z greckiego lub łacińskiego.

Szymon. Imię to ma starożytno-hebrajskie pochodzenie i wiąże się ze słowem oznaczającym „usłyszał” lub „Bóg usłyszał”. W tradycji katolickiej 28 października czci się apostoła Szymona, zwanego Zelotą. Był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Według tradycji chrześcijańskiej Szymon głosił Ewangelię i poniósł śmierć męczeńską. Imię to występuje w różnych formach w językach europejskich, m.in. jako Simon, Symeon i Simone.

Juda. Imię to pochodzi ze starożytnego języka hebrajskiego i oznacza „chwalony” lub „ten, którego wielbią”. 28 października Kościół katolicki czci apostoła Judę Tadeusza. Nie należy go mylić z Judą Iskariotą, który zdradził Jezusa Chrystusa. W tradycji katolickiej Juda Tadeusz uważany jest za patrona osób, które znalazły się w trudnych lub beznadziejnych okolicznościach. Właśnie dlatego zwraca się do niego z modlitwami o pomoc w trudnych sytuacjach.

Tadeusz. Imię to znane jest jako drugie imię apostoła Judy Tadeusza. Nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia jego dokładnego pochodzenia, choć badacze łączą je z aramejskimi słowami, które mogły oznaczać „odważny” lub „mężny”. W tradycji katolickiej Tadeusz jest jednym z dwunastu apostołów. Czci się go 28 października wraz z Szymonem. Imię Tadeusz zachowało się w wielu krajach europejskich, w szczególności w Polsce, Niemczech i na Węgrzech.

Ferruć. Imię to ma pochodzenie łacińskie. Znane jest dzięki świętemu Ferrućowi, męczennikowi, którego czci się 28 października. Zgodnie z tradycją kościelną porzucił on służbę wojskową, aby swobodniej poświęcić się wierze chrześcijańskiej, i poniósł śmierć męczeńską. Imię to jest rzadkie i prawie nie występuje we współczesnej Ukrainie, jednak zachowało się w kalendarzach katolickich.

Fidel. Imię to pochodzi od łacińskiego słowa fidelis, oznaczającego „wierny”, „oddany” lub „niezawodny”. Jest ono związane z chrześcijańską koncepcją wierności Bogu i własnym przekonaniom. W katolickich wykazach świętych 28 października wspomina się Fidela z Como, wczesnochrześcijańskiego męczennika. Imię Fidel jest znane w krajach hiszpańskojęzycznych, ale na Ukrainie pozostaje rzadkie.

Faro. Imię to znane jest dzięki świętemu Faro, biskupowi Mo, który żył w Królestwie Franków w VII wieku. Nazywany jest również Faronem. Święty ten znany jest ze swojej posługi kościelnej i pomocy wspólnocie chrześcijańskiej. Pochodzenie i dokładne znaczenie imienia nie mają jednoznacznego wyjaśnienia. Obecnie jest ono rzadkie, jednak zachowało się w tradycji katolickiej.

Remigiusz. Imię to ma łacińskie pochodzenie i jest związane ze słowem remigium, które oznacza „wiosło” lub „wiosłowanie”. Wyjaśnia się je również poprzez łacińskie słowo remigis — „wioślarz”. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest Remigiusz, biskup Reims, który ochrzcił króla Franków Chlodwiga. W kalendarzu katolickim jego wspomnienie obchodzi się 1 października, ale inni święci o tym imieniu są wspominani również w inne dni. Remigiusz to tradycyjne imię we Francji i niektórych innych krajach europejskich.

Honorat. Imię to pochodzi od łacińskiego słowa honoratus, które oznacza „szanowany”, „czcigodny” lub „ten, który cieszy się zaszczytem”. W tradycji katolickiej znany jest święty Honorat, biskup Vercelli, którego wspomina się 28 października. Żył on w IV wieku i był związany z wczesnym rozwojem chrześcijaństwa we Włoszech. Imię Honorat jest obecnie rzadkie, ma jednak długą historię kościelną.

Abraham. Imię to ma starożytne pochodzenie żydowskie. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „ojciec wielu” lub „ojciec wielu narodów”. Abraham jest jedną z głównych postaci historii biblijnej, czczoną w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. W katolickich wykazach świętych na 28 października wspomina się świętego Abrahama z Efezu. Imię to pozostaje znane w wielu krajach i występuje w różnych formach, w szczególności jako Abraham i Avram.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień, w którym czci się świętego, którego imię nosi dana osoba lub na cześć którego została nazwana podczas chrztu. W tradycji katolickiej święci są wzorami wiary i życia duchowego. Dlatego imieniny mogą być nie tylko okazją do składania życzeń, ale także okazją do przypomnienia sobie historii świętego patrona.

Urodziny i imieniny mają różne znaczenie. Dzień urodzin wiąże się z przyjściem człowieka na świat, a imieniny – z pamięcią o świętym. Jeśli w kalendarzu jest kilku świętych o tym samym imieniu, data imienin może zależeć od tego, na cześć kogo dana osoba została nazwana.

Jak obchodzi się imieniny

Dla katolików ten dzień może rozpocząć się od modlitwy lub wizyty w kościele. Niektórzy czytają żywot świętego patrona lub proszą go o wstawiennictwo za siebie i bliskich. Jednocześnie imieniny można spędzić również w gronie rodzinnym: spotkać się z przyjaciółmi, zjeść wspólny obiad lub po prostu poświęcić czas tym, którzy są nam bliscy.

Uroczystość nie musi być huczna. Czasami wystarczy serdeczny telefon, drobny prezent lub szczere słowa. Najważniejsze jest okazanie uwagi tej osobie i przypomnienie jej, że o niej pamiętają.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, radości i pomyślności. Można również życzyć, aby święty patron pomagał pokonywać trudności, dodawał sił i wspierał w ważnych momentach.

Szymonowi, Judzie, Tadeuszowi, Ferrucio i Fidelowi można życzyć pewności siebie, opanowania i wsparcia bliskich. Antoninie, Ninie, Simonetcie, Dobromili, Cyrylu i Anastazji – życzymy mocnego zdrowia, serdeczności, szczęśliwych wydarzeń oraz bliskich osób, na których zawsze można polegać. Niech Dzień Imienin stanie się okazją do wypowiedzenia bliskim ważnych słów, podziękowania im za obecność w życiu oraz życzenia im więcej jasnych i radosnych dni.

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