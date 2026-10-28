Ukraińska fabryka opon ROSAVA Premiorri wznowiła działalność po gruntownym remoncie

Jedyna ukraińska fabryka opon ROSAVA Premiorri, położona w Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, wznowiła produkcję po wiosennym zawieszeniu działalności i gruntownym remoncie sprzętu. Zakład już produkuje nowe opony, które zaczęły trafiać do sieci handlowych.

W zakładzie zaprezentowano opony z oznaczeniem daty produkcji z 43. tygodnia 2026 roku — 4326 i 4328. Świadczy to o wznowieniu produkcji po przerwie.

Zakład oponiarski „Rosava” w Biało-Cerkiewie, położony około 74 km od Kijowa, działa od 1972 roku. Jego moce produkcyjne pozwalały na wytwarzanie do 6 mln opon rocznie.

Zakład produkuje opony pod markami Rosava i Premiorri i pozostaje jedynym ukraińskim producentem opon o pełnym cyklu produkcyjnym.

Przez wiele lat fabryka należała do grupy finansowo-przemysłowej „Finanse i Kredyt”, powiązanej z Konstantinem Żewago. Od 2015 roku moce produkcyjne przedsiębiorstwa dzierżawi spółka „Premiorri”, którą wiąże się z Leonidem Hlynianym, deputowanym Rady Obwodowej w Kijowie z ramienia partii „Europejska Solidarność”.

W maju 2023 roku Konstantin Żewago w wywiadzie dla „Forbes Ukraine” potwierdził, że zachowuje wpływ na zakład poprzez wspólne kierownictwo i wierzycieli. Wówczas stwierdził: „W końcu jakoś to rozwiążemy, a potem, mam nadzieję, firma będzie się rozwijać”.

4 grudnia 2018 r. Sąd Gospodarczy Obwodu Kijowskiego ogłosił upadłość spółki PrAT „Rosawa” i wszczął postępowanie likwidacyjne. Zgodnie z danymi rejestru sądowego aktywa przedsiębiorstwa podzielono na trzy części, a długi, majątek i inne zobowiązania o wartości około 21 mld hrywien przeszły na rzecz Narodowego Banku Ukrainy oraz Funduszu Gwarancji Depozytów Osób Fizycznych.

Procesy te były związane z likwidacją banku Konstantina Żewago „Finanse i Kredyt” w 2015 roku. Majątek zakładu, którego wartość w 2018 roku szacowano na około 400 mln dolarów, stanowił zabezpieczenie kredytu w banku powiązanym z przedsiębiorstwem.

Wokół aktywów „Rosawy” przez kilka lat toczyła się walka sądowa. W 2020 roku likwidator przedsiębiorstwa ponownie zawarł umowę najmu części majątku zakładu ze spółką „Premiori” Sp. z o.o.

Do 2020 roku właścicielem spółki „Premiorri” była brytyjska firma Premiorri LTD. Od 2015 roku udzielała ona prawa do produkcji opon pod marką Premiorri dwóm spółkom — własnej spółce zależnej „Premiorri” oraz spółce „Rosava”. Produkcja odbywała się przy wykorzystaniu mocy produkcyjnych „Rosawy”.

W lutym 2021 roku 80% udziałów w spółce „Premiorri” przeszło w ręce Leonida Hlyniany’ego, który został beneficjentem i dyrektorem firmy.

W listopadzie 2024 roku Gliniany nabył na aukcji Prozorro nieruchomości i ruchomości „Rosawy” za 950 mln hrywien.

Jednocześnie działki gruntowe pod zakładem pozostały odrębnym aktywem. Narodowy Bank Ukrainy trzykrotnie próbował je sprzedać na aukcjach, jednak licytacje nie doszły do skutku. Wartość przedmiotu licytacji obniżono z 1,44 mld hrywien na pierwszej aukcji do 868 mln hrywien na trzeciej, która odbyła się w marcu 2025 roku.

Wznowienie produkcji przez ROSAVA Premiorri oznacza powrót do działalności jedynego w Ukrainie zakładu oponiarskiego o pełnym cyklu produkcyjnym. Zakład już wytwarza nowe produkty, które stopniowo trafiają do sprzedaży.

O wznowieniu działalności fabryki informuje serwis AutoConsulting.

Przypomnijmy, że w wyniku kolejnego rosyjskiego ostrzału całkowicie zniszczono fabrykę ukraińskiej marki odzieży damskiej Helena.Mikhnich. O utracie produkcji poinformowano słowami: „Fabryki już nie ma”.

Ponadto podczas ataku na Kijów Rosja zniszczyła biuro ukraińskiej marki Nika Zemlyanikina.

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