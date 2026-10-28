乌克兰ROSAVA Premiorri轮胎厂在完成大修后恢复生产

位于基辅州比利亚采尔克夫的乌克兰唯一轮胎厂ROSAVA Premiorri，在经历了春季停产及设备大修后已恢复生产。该企业目前已开始生产新轮胎，产品已陆续进入零售渠道。

该企业展示了生产日期标注为2026年第43周的轮胎——4326和4328。这表明产品在停产后已恢复生产。

位于基辅以南约74公里的比洛泽尔基夫“罗萨瓦”轮胎厂自1972年起开始运营。其生产能力可达每年600万条轮胎。

该企业生产Rosava和Premiorri品牌的轮胎，仍是乌克兰唯一一家拥有完整生产周期的轮胎制造商。

多年来，该工厂隶属于与科斯蒂安丁·热瓦戈有关联的“金融与信贷”财团。 自2015年起，该企业的生产能力由“Premiorri”有限责任公司租赁，该公司被认为与“欧洲团结”党籍的基辅州议会议员列昂尼德·格利尼亚尼有关联。

2023年5月，康斯坦丁·热瓦戈在接受《福布斯乌克兰》采访时证实，他通过混合管理层和债权人仍对该工厂保有影响力。 当时他表示：“最终我们会理清头绪，希望工厂今后能够继续发展。”

2018年12月4日，基辅州经济法院裁定“罗萨瓦”股份有限公司破产，并启动了清算程序。 根据法院登记册的数据，该企业的资产被分为三部分，而总额约为210亿格里夫纳的债务、财产及其他义务则移交给了乌克兰国家银行和个人存款保障基金。

这些程序与2015年康斯坦丁·杰瓦戈旗下的“金融与信贷”银行清算案有关。 该工厂的资产在2018年被评估为约4亿美元，当时已被与该企业有关联的银行作为抵押。

围绕“罗萨维”的资产，多年来一直存在法律纠纷。2020年，该企业的清算人再次与“普雷米奥里”有限责任公司签订了部分工厂资产的租赁合同。

截至2020年，“普雷米奥里”有限责任公司（Premiorri LLC）的所有者为英国公司Premiorri LTD。 自2015年起，该公司向两家企业授予了以“Premiorri”商标生产轮胎的权利——分别是其自有子公司“普雷米奥里”有限责任公司以及“罗萨瓦”股份有限公司。 在此过程中，生产是利用“罗萨瓦”的生产能力进行的。

2021年2月，“普雷米奥里”有限责任公司80%的股权转至列昂尼德·格利尼亚尼名下，他由此成为该公司的实际受益人和董事。

2024年11月，格利尼亚内通过Prozorro拍卖以9.5亿格里夫纳的价格购得了“罗萨瓦”的不动产和动产。

与此同时，工厂所在的土地仍作为独立资产保留。乌克兰国家银行曾三次尝试通过拍卖出售这些土地，但均未成交。 该地块的起拍价从首次拍卖时的14.4亿格里夫纳，下调至2025年3月举行的第三次拍卖时的8.68亿格里夫纳。

ROSAVA Premiorri恢复生产，标志着乌克兰唯一一家拥有全生产周期的轮胎企业重新投入运营。该工厂已开始生产新产品，并正逐步投放市场。

AutoConsulting报道了该工厂恢复运营的消息。

需要提醒的是，由于俄罗斯的又一次炮击，乌克兰女装品牌Helena.Mikhnich的生产工厂被彻底摧毁。关于生产能力的丧失，相关人士表示：“工厂已经不复存在了。”

此外，俄罗斯在袭击基辅期间还摧毁了乌克兰品牌Nika Zemlyanikina的办公室。

关注我们在