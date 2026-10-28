Украинский шинный завод ROSAVA Premiorri возобновил работу после капитального ремонта

Единственный украинский шинный завод ROSAVA Premiorri, расположенный в Белой Церкви Киевской области, возобновил производство после весенней приостановки и капитального ремонта оборудования. Предприятие уже выпускает новые шины, которые начали поступать в торговые сети.

На предприятии продемонстрировали шины с маркировкой даты производства 43-й недели 2026 года — 4326 и 4328. Это свидетельствует о возобновлении выпуска продукции после перерыва.

Белоцерковский шинный завод «Росава», расположенный примерно в 74 км от Киева, работает с 1972 года. Его производственные мощности позволяли выпускать до 6 млн шин в год.

Предприятие производит шины под брендами Rosava и Premiorri и остается единственным украинским производителем шин с полным циклом производства.

На протяжении многих лет завод входил в финансово-промышленную группу «Финансы и Кредит», связанную с Константином Жеваго. С 2015 года производственные мощности предприятия арендует ООО «Премиори», которое связывают с депутатом Киевского областного совета от «Европейской солидарности» Леонидом Глиняным.

В мае 2023 года Константин Жеваго в интервью Forbes Ukraine подтвердил, что сохраняет влияние на завод через смешанное руководство и кредиторов. Тогда он заявил: «В конце концов как-нибудь разберемся, и дальше, надеюсь, дело пойдет на поправку».

4 декабря 2018 года Хозяйственный суд Киевской области признал ЧАО «Росава» банкротом и открыл процедуру ликвидации. По данным судебного реестра, активы предприятия разделили на три части, а долги, имущество и другие обязательства на сумму около 21 млрд грн перешли к Национальному банку Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Эти процессы были связаны с ликвидацией банка Константина Жеваго «Финансы и Кредит» в 2015 году. Имущество завода, которое в 2018 году оценивалось примерно в 400 млн долларов, находилось в залоге у связанного с предприятием банка.

Вокруг активов «Росави» в течение нескольких лет велась судебная тяжба. В 2020 году ликвидатор предприятия повторно заключил договор аренды части заводского имущества с ООО «Премиори».

До 2020 года владельцем ООО «Премиори» была британская компания Premiorri LTD. С 2015 года она предоставляла право на производство шин под торговой маркой Premiorri двум компаниям — собственной дочерней структуре ООО «Премиори» и ЧАО «Росава». При этом производство осуществлялось с использованием мощностей «Росавы».

В феврале 2021 года 80% ООО «Премиори» перешли к Леониду Глиняному, который стал бенефициаром и директором компании.

В ноябре 2024 года Глиняный приобрел на аукционе Prozorro недвижимое и движимое имущество «Росавы» за 950 млн грн.

В то же время земельные участки под заводом остались отдельным активом. Национальный банк Украины трижды пытался продать их на аукционах, однако торги не состоялись. Стоимость лота снизили с 1,44 млрд грн на первом аукционе до 868 млн грн на третьем, который состоялся в марте 2025 года.

Возобновление производства ROSAVA Premiorri означает возвращение к работе единственного в Украине шинного предприятия с полным циклом производства. Завод уже выпускает новую продукцию, которая постепенно поступает в продажу.

О возобновлении работы завода сообщает AutoConsulting.

Напомним, в результате очередного российского обстрела полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich. О потере производства сообщили словами: «Фабрики больше нет».

Также РФ во время атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina.

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