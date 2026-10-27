В Украине расширили возможности онлайн-оплаты услуг сервисных центров МВД

В сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины с 27 октября через систему «Платежный хаб» введена возможность онлайн-оплаты трёх дополнительных услуг: сдачи теоретического и практического экзаменов, а также выдачи водительского удостоверения. Ранее функционал платформы позволял осуществлять электронные расчеты исключительно за регистрационные действия с транспортными средствами.

Оплата осуществляется при оформлении услуги администратором сервисного центра, который формирует платежный документ с автоматическим определением реквизитов и итоговой суммы. Заявитель получает персональный QR-код для сканирования и проведения транзакции через банковские мобильные приложения.

Благодаря автоматическому подтверждению оплаты в электронной базе предоставление бумажных квитанций больше не требуется. По данным Главного сервисного центра МВД, по состоянию на 20 октября 2026 года через систему «Платежный хаб» было обработано более 440 тысяч запросов на общую сумму почти 360 миллионов гривен.

Источник: Главный сервисный центр МВД.

Ранее в Главном сервисном центре МВД предупредили о распространенных мошеннических схемах с продажей поддельных водительских удостоверений.

В Украине водителям больше не придется ждать как минимум год, чтобы получить права на управление грузовиками с тяжелыми прицепами. Кабинет Министров отменил требование об одном году водительского стажа для категорий BE, C1E и CE. Ожидается, что это поможет быстрее готовить новых водителей и частично восполнить их дефицит в сфере перевозок и логистики.

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