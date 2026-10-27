Николаевский районный суд Львовской области оштрафовал водителя грузовика Игоря Щулика на 1445 гривен за то, что он не пропустил автомобиль сопровождения траурного кортежа с телом погибшего военного. Инцидент произошел 8 сентября в селе Угерско недалеко от Стрыя на трассе Киев — Чоп. Помимо штрафа, водитель должен уплатить 665,60 гривен судебного сбора.

Инцидент произошел 8 сентября в селе Угерско на Львовщине. Водитель грузовика Игорь Щулик ехал в направлении Львова по трассе Киев — Чоп. В это время по дороге двигался траурный кортеж с погибшим военнослужащим. Его сопровождал служебный автомобиль Renault с включенными проблесковыми маячками.

Согласно материалам дела, водитель грузовика не пропустил автомобиль сопровождения. Из-за этого возникла аварийная ситуация. Именно этот эпизод стал основанием для рассмотрения дела в суде.

Что сказал водитель в суде

Постановление по делу Николаевский районный суд Львовской области вынес 22 октября. Игорь Щулик на судебное заседание не явился. В то же время он подал заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия.

В заявлении водитель признал свою вину и попросил суд не наказывать его слишком строго. Суд рассмотрел материалы дела и вынес решение об административном взыскании.

Какой штраф назначил суд

Суд оштрафовал водителя грузовика на 1445 гривен. Кроме того, на него возложили обязанность уплатить судебный сбор в размере 665,60 гривен. Таким образом, общая сумма выплат составляет 2110,60 гривен. Постановление суда можно обжаловать в течение десяти дней со дня его вынесения. Информация о решении опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.

В Тернопольской области в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом погиб человек, ещё 14 человек получили травмы. По состоянию на вторник, 27 октября, среди пострадавших — водитель автобуса и 13 пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка.

В Харьковской области автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии погибли 36-летняя водительница легковушки и ее 41-летний пассажир. Девятилетний мальчик, который также находился в машине, получил травмы и был доставлен в больницу.

Читай нас в