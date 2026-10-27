На Львівщині водій заплатить понад 2 тисячі гривень через інцидент із траурним кортежем

Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував водія вантажівки Ігоря Щулика на 1445 гривень за те, що він не пропустив автомобіль супроводу траурного кортежу із загиблим військовим. Інцидент стався 8 вересня в селі Угерсько поблизу Стрия на трасі Київ — Чоп. Окрім штрафу, водій має сплатити 665,60 гривні судового збору.

Інцидент стався 8 вересня в селі Угерсько на Львівщині. Водій вантажівки Ігор Щулик їхав у напрямку Львова трасою Київ — Чоп. У цей час дорогою рухався траурний кортеж із загиблим військовослужбовцем. Його супроводжував службовий автомобіль Renault з увімкненими проблисковими маячками.

За матеріалами справи, водій вантажівки не пропустив автомобіль супроводу. Через це виникла аварійна ситуація. Саме цей епізод став підставою для розгляду справи в суді.

Що сказав водій у суді

Постанову у справі Миколаївський районний суд Львівської області виніс 22 жовтня. Ігор Щулик на судове засідання не прийшов. Водночас він подав заяву з проханням розглянути справу без його участі.

У заяві водій визнав свою провину та попросив суд суворо його не карати. Суд розглянув матеріали справи й ухвалив рішення про адміністративне стягнення.

Який штраф призначив суд

Суд оштрафував водія вантажівки на 1445 гривень. Крім того, на нього поклали обов’язок сплатити судовий збір у розмірі 665,60 гривні. Таким чином, загальна сума виплат становить 2110,60 гривні. Постанову суду можна оскаржити протягом десяти днів із дня її винесення. Інформація про рішення оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У Тернопільській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом загинула людина, ще 14 осіб отримали травми. Станом на вівторок, 27 жовтня, серед постраждалих — водій автобуса та 13 пасажирів, зокрема неповнолітня дівчина.

У Харківській області автомобіль Mitsubishi зіткнувся з вантажівкою MAN. Унаслідок аварії загинули 36-річна водійка легковика та її 41-річний пасажир. Дев’ятирічного хлопчика, який також перебував у машині, травмували та доправили до лікарні.

Читай нас у