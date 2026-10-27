Президент Зеленский поздравил украинцев с Днём украинской письменности и языка

По случаю Дня украинской письменности и языка 27 октября Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан и поблагодарил всех, кто принял участие во Всеукраинском радиодиктанте национального единства. Глава государства подчеркнул, что родной язык является не только средством коммуникации, но и языком смелости, достоинства и борьбы за жизнь и независимость, который объединяет общество, несмотря на попытки РФ уничтожить украинскую идентичность.

«Украинский язык сейчас — это гораздо больше, чем просто средство коммуникации. Это язык смелости, язык достоинства, язык борьбы за жизнь, которую ежедневно ведут украинцы и украинки», — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил всех, кто сохраняет украинский язык в повседневной жизни, передает его детям и заботится о будущем страны. Он поздравил граждан с праздником украинской письменности и языка.

Источник: Офис Президента Украины.

Во вторник, 27 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства. К языковому флешмобу присоединились известные украинские актеры, певцы, телеведущие и другие представители культуры и шоу-бизнеса. Знаменитости поделились фотографиями и видео, на которых показали, как писали диктант.

27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. За годы полномасштабной войны украинский язык стал более заметным в повседневном общении, образовании, СМИ и цифровом пространстве. В то же время языковые привычки меняются неравномерно: если украиноязычного контента в социальных сетях становится больше, то в семейном общении и отдельных регионах переход на государственный язык происходит постепенно.

Учёные станции «Академик Вернадский» и команда исследовательского ледокола «Ноосфера» вместе с капитаном Андреем Старишем присоединились к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства. По случаю Дня украинской письменности и языка полярники надели арктические вышиванки и, несмотря на разницу во времени, приступили к написанию текста «Письмо, которое не заканчивается» в шесть утра по местному времени.

Читай нас в