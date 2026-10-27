Prezydent Zełenski złożył Ukraińcom życzenia z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego

Z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego, który przypada 27 października, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył życzenia obywatelom i podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w Ogólnoukraińskim Dyktandzie Radiowym Jedności Narodowej. Głowa państwa podkreśliła, że język ojczysty jest nie tylko środkiem komunikacji, ale także językiem odwagi, godności oraz walki o życie i niepodległość, który jednoczy społeczeństwo pomimo prób Rosji zmierzających do zniszczenia ukraińskiej tożsamości.

„Język ukraiński to obecnie znacznie więcej niż tylko środek komunikacji. To język odwagi, język godności, język walki o życie, którą codziennie toczą Ukraińcy i Ukrainki” – podkreślił Zełenski.

Prezydent podziękował również wszystkim, którzy pielęgnują język ukraiński w życiu codziennym, przekazują go dzieciom i dbają o przyszłość kraju. Złożył obywatelom życzenia z okazji święta pisma i języka ukraińskiego.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

We wtorek, 27 października, z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego odbył się Ogólnoukraiński Dyktand Radiowy Jedności Narodowej. Do językowego flashmobu dołączyli znani ukraińscy aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni oraz inni przedstawiciele świata kultury i show-biznesu. Gwiazdy udostępniły zdjęcia i filmy, na których pokazali, jak pisali dyktando.

27 października w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. W ciągu lat trwającej wojny na pełną skalę język ukraiński stał się bardziej widoczny w codziennej komunikacji, edukacji, mediach i przestrzeni cyfrowej. Jednocześnie nawyki językowe zmieniają się nierównomiernie: choć w sieciach społecznościowych pojawia się coraz więcej treści w języku ukraińskim, to w komunikacji rodzinnej oraz w niektórych regionach przejście na język państwowy następuje stopniowo.

Naukowcy ze stacji „Akademik Vernadski” oraz załoga badawczego lodołamacza „Noosfera” wraz z kapitanem Andrijem Starishem wzięli udział w pisaniu Ogólnoukraińskiego Dyktanda Radiowego Jedności Narodowej. Z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego polarnicy ubrali się w arktyczne wyhaftowane koszule i, pomimo różnicy czasu, o szóstej rano czasu lokalnego rozpoczęli pisanie tekstu „List, który się nie kończy”.

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