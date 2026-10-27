泽连斯基总统向乌克兰人民致以乌克兰文字与语言日的祝贺

值此10月27日乌克兰文字与语言日之际，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基向公民致以祝贺，并感谢所有参与“全乌克兰民族团结广播听写”活动的人士。 国家元首强调，母语不仅是一种交流工具，更是勇气、尊严以及为生存和独立而斗争的语言，它将社会凝聚在一起，尽管俄罗斯联邦企图摧毁乌克兰的民族认同。

“乌克兰语如今远不止是一种交流工具。它是勇气的语言、尊严的语言，更是乌克兰男女每天都在为之奋斗的生存之战的语言，”泽连斯基强调道。

总统还向所有在日常生活中守护乌克兰语、将其传承给子女并关心国家未来的人们表示感谢。他向公民们致以乌克兰文字与语言节的节日问候。

来源：乌克兰总统办公室。

10月27日星期二，为庆祝乌克兰文字与语言日，全乌克兰“民族团结”广播听写活动如期举行。 多位乌克兰知名演员、歌手、电视主持人以及文化界和演艺界人士加入了这场语言快闪活动。这些名人分享了照片和视频，展示了他们参加听写的情景。

10月27日是乌克兰的“乌克兰文字与语言日”。在全面战争的这些年里，乌克兰语在日常交流、教育、媒体及数字空间中的存在感日益增强。 与此同时，语言习惯的转变并不均衡：虽然社交媒体上的乌克兰语内容日益增多，但在家庭交流及部分地区，向官方语言的过渡仍处于渐进阶段。

“维尔纳茨基院士”站的研究人员以及“诺斯费拉”号科研破冰船的团队，在船长安德烈·斯塔里什的带领下，共同参与了全乌克兰民族团结广播听写活动。 值此乌克兰文字与语言日之际，极地探险队员们身着北极风格的刺绣衫，尽管存在时差，仍于当地时间清晨六点开始书写题为《永无止境的信》的文本。

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