Приговоренный в РФ к 20 годам колонии «Азов» Максимчук вернулся из плена в ходе последнего обмена

В рамках обмена пленными 23 октября в Украину вернулся защитник Мариуполя и боец 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Александр Максимчук. В Российской Федерации его незаконно приговорили к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в якобы участии в «террористическом сообществе».

Информацию о возвращении военнослужащего официально подтвердили в пресс-службе подразделения.

Максимчук попал в плен в мае 2022 года во время выхода вместе с гражданскими лицами и военными с территории завода «Азовсталь». Во время пребывания в российском плену он находился в колонии в Оленевке и выжил во время устроенного оккупантами теракта против украинских военнопленных. Всего в ходе этого обмена домой вернулись 270 украинцев, большинство из которых защищали Мариуполь. По данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, в рамках этой процедуры удалось освободить рекордно большое количество осужденных в РФ украинских военнослужащих — 86 человек.

Источник: «Интерфакс-Украина».

В рамках переговорного процесса 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек. Среди них — 261 военнослужащий и девять гражданских лиц. Обмен был проведен по поручению президента Украины при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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