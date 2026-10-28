Норвегия экстрадировала в Украину банкира, подозреваемого в хищении миллиона гривен

Из Норвегии в Украину экстрадировали бывшего сотрудника банка из Тернопольской области, которого подозревают в присвоении средств клиентов финансового учреждения на сумму около миллиона гривен. Мужчину объявили в международный розыск.

В июле 2021 года мужчина выехал за границу и впоследствии был объявлен в государственный и международный розыск.

По данным следствия, в течение 2017–2021 годов он систематически присваивал средства жителей Тернопольской области и общественной организации, используя несанкционированный доступ к банковским картам и счетам, а также злоупотребляя доверием потерпевших. Общая сумма ущерба превышает 1 млн грн.

Благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с компетентными органами Норвегии подозреваемый был задержан и выдан Украине.

По ходатайству прокуроров Тернопольской областной прокуратуры суд избрал ему меру пресечения.

Ему инкриминируются кражи, мошенничество и незаконные действия с платежными картами и средствами доступа к банковским счетам (ст.ст. 185, 190, 200 Уголовного кодекса Украины).

Источник: Офис генпрокурора

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