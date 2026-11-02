Певица Камалия рассказала об бывшем парне, который поднимал на неё руку

Певица Камалия впервые назвала имя бывшего бойфренда, который применял к ней физическое насилие. Артистка пояснила, что раньше не решалась публично рассказывать об этих отношениях, поскольку её бывший избранник является публичным лицом.

После одного из случаев избиения певице даже потребовалась медицинская помощь, и она попала в больницу.

После развода Камалия состояла в отношениях с чиновником Михаилом Стефанишиным. Речь идет о бывшем муже экс-вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

История знакомства Камалии и Стефанишина

Камалия познакомилась с Михаилом Стефанишиным на концерте Натальи Могилевской. Тогда после шоу Стефанишин предложил развезти артистов и команду по домам, после чего будущая пара обменялась номерами телефонов и начала общаться.

Мужчина начал проявлять внимание к певице, постоянно дарил цветы, в итоге между ними быстро возникли чувства. Но через полгода в отношениях появился абьюз, в частности насилие со стороны Стефанишина.

Камалия обвинила Михаила Стефанишина в домашнем насилии

Так, по словам Камалии, её фото с синяками на лице и шее, которые разлетелись по сети в 2024 году, были следствиями избиения Стефанишиным.

«Да, это был он. Понимаешь, он мне очень сильно напоминал Захура (бывший муж певицы, миллиардер Мохаммад Захур) в начале наших отношений. Такие же цветы, такие же красивые слова. Все так же романтично. Ну, я и подумать не могла, что этот мужчина сможет так поднять руку», – вспомнила певица

Инцидент произошел в Одессе, через полгода после начала отношений. Камалия рассказала, что Михаил Стефанишин агрессивно отреагировал на её общение в семейном чате, где также присутствовал Мохаммад Захур. Тогда мужчина впервые поднял руку на певицу, в конце концов она простила его, однако избиения после этого не прекратились.

«И тут началась ревность, ну, тогда не очень сильная. И он потом просил у меня прощения. Вот и подарок тогда, и извинения, и плакал. Это повторялось много раз и уже сильнее. Намного сильнее», – призналась женщина.

После одного из избиений со стороны Стефанишина Камалия попала в больницу, у неё лопнула барабанная перепонка в ухе, из-за чего ей потребовалась операция. Также артистка отметила, что её фото с синяками и побоями, которые есть в сети, были сделаны в разные периоды, когда бывший парень поднимал на неё руку.

Камалия подавала заявление в полицию на Михаила Стефанишина, но в итоге отозвала его. «Мы вызвали полицию. Моя мама приехала. Моя мама всю ночь там была. Я просто его пожалела. Я отозвала заявление. Он написал мне расписку. У меня даже есть эта расписка, где он пишет, что никогда меня и пальцем не тронет», – рассказала певица.

Как в сети появились фото Камалии с синяками и побоями

Отдельно Камалия прокомментировала фото с следами побоев. По её словам, фотографии слил в сеть певец и ведущий Кише (Андрей Свирский), который ночевал у Михаила Стефанишина и писал певице с его телефона, пытаясь убедить её простить мужа. Артистка прислала ему фотографии со следами побоев, которые он впоследствии продал. В частности, именно такой версией поделилась певица Камалия.

Тогда же звезде пришлось придумать историю для этих фото, чтобы не раскрывать правду. «А что мне оставалось делать? Он мне… Он требовал, он давил на меня, чтобы я как-то его оправдала, потому что ему стыдно смотреть людям в глаза, ведь он занимается крупным бизнесом, и все его спрашивают: «Это правда, что ты избил Камалию?» Вот и, ну, мне пришлось придумывать», — призналась она.

Об этом артистка рассказала в интервью Маричке Довбенко.

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