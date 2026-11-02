歌手卡玛利亚谈到了曾对她施暴的前男友

歌手卡玛利亚首次透露了曾对她实施家暴的前男友的姓名。这位艺人解释说，此前她一直不敢公开谈论这段感情，因为她的前男友是公众人物。

在其中一次殴打事件后，这位女歌手甚至需要接受医疗救助，并被送进了医院。

分手后，卡玛莉亚曾与官员米哈伊尔·斯特凡尼申相恋。此人正是乌克兰前副总理（负责欧洲及欧亚大西洋一体化事务）兼前驻美国大使奥尔加·斯特凡尼申娜的前夫。

卡玛利亚与斯特凡尼希宁的相识经过

卡玛莉亚是在娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡娅的演唱会上结识米哈伊尔·斯特凡尼希宁的。当时演出结束后，斯特凡尼希宁主动提出送艺人和团队回家，这对未来的恋人便交换了电话号码并开始联系。

这位男士开始对这位女歌手表示关注，经常送花，最终两人迅速产生了感情。但半年后，这段关系中出现了虐待行为，特别是斯捷凡尼希娜施加的暴力。

卡玛莉亚指控米哈伊尔·斯特凡尼申实施家庭暴力

据卡玛莉亚称，2024年在网络上疯传的她脸上和脖子上带有淤青的照片，正是斯捷凡尼申殴打她的后果。

“没错，就是他。你知道吗，在恋情初期，他让我非常想起了扎胡尔（这位女歌手的前夫、亿万富翁穆罕默德·扎胡尔）。同样的鲜花，同样动人的甜言蜜语。一切都那么浪漫。 唉，我当时根本没想到，这个男人竟然会举起手来打我，”这位女歌手回忆道

这起事件发生在敖德萨，距离两人开始交往已有半年。卡玛利亚透露，米哈伊洛·斯特凡尼申对她在家庭群聊中的发言做出了激进反应，当时穆罕默德·扎胡尔也在该群聊中。 当时，这位男子第一次对女歌手动了手，最终她原谅了他，但此后殴打行为并未停止。

“当时他因为嫉妒而失控，不过那次还不太严重。后来他向我道歉了。那时他送了我礼物，向我道歉，还哭了。 这种情况反复发生过很多次，而且力度越来越大。大得多，”这位女子坦言。

在斯捷凡尼申的一次殴打后，卡玛莉娅被送进了医院，她的耳膜破裂，因此需要接受手术。 这位女艺人还指出，网上流传的她身上带有淤青和伤痕的照片，是前男友对她施暴的不同时期拍摄的。

卡玛莉亚曾向警方对米哈伊尔·斯特凡尼申提出控告，但最终撤回了控告。“我们报了警。我妈妈赶来了。我妈妈在那儿待了一整夜。我只是心软了。我撤回了控告。他给我写了一份收据。 我甚至还保留着这份收据，上面写着他绝不会再碰我一下，”这位歌手说道。

卡玛莉亚身上带有淤青和伤痕的照片是如何出现在网上的

卡玛利亚还就这些显示她遭受殴打的照片单独发表了评论。 据她称，这些照片是被歌手兼主持人基舍（安德烈·斯维尔斯基）泄露到网上的。当时他正在米哈伊尔·斯特凡尼申家过夜，并用后者的手机给这位女歌手发消息，试图说服她原谅丈夫。 这位女艺人向他发送了带有殴打痕迹的照片，而他随后将这些照片卖了出去。具体而言，正是歌手卡玛利亚本人分享了这一版本的说法。

当时，这位女艺人不得不为这些照片编造一个故事，以免真相曝光。 “我还能怎么办？他……他逼我，他向我施压，让我设法为他开脱，因为他不好意思直视别人的眼睛，毕竟他做着大生意，大家都问他：‘你打卡玛莉亚是真的吗？’ 所以，唉，我只好编了个故事，”她坦言。

这位女艺人在接受玛丽奇卡·多夫本科采访时透露了此事。

视频：卡玛莉娅与扎胡尔离婚后声称自己从未结过婚。

此前，卡玛莉娅在《桑布卡》的伴奏下于装甲车上跳舞，引发了网络热议。

此外，乌克兰歌手卡玛莉娅还透露了自己衣橱里衣服的价格，列举了最贵和最便宜的服装价格。

卡玛莉亚谈到了离婚后与穆罕默德·扎胡尔之间的争吵。

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