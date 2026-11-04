在日托米尔州，一名被关押在矫正中心的服刑人员向同牢房的囚犯索要一笔并不存在的债务

在日托米尔州，一名正在矫正中心服刑的囚犯被通知，其涉嫌向另一名囚犯勒索钱财。 据调查显示，该男子威胁要对受害人实施人身伤害并制造难以忍受的监禁条件，以此勒索7000格里夫纳，声称用于偿还一笔虚构的债务。

在地区检察院的程序指导下，该男子被以《乌克兰刑法典》第189条第4款——敲诈勒索罪——被宣布为嫌疑人。

据调查称，一名正在服限制自由刑期的囚犯，决定通过勒索同一监狱的另一名囚犯来非法牟利。

该男子多次勒索受害人向其交付7000格里夫纳，并威胁要对受害人实施人身伤害，以及在矫正中心制造难以忍受的服刑条件。

由于承受心理压力并担心遭受暴力侵害，受害人被迫同意并交付了上述款项。

这一事实已在审前调查中得到记录。

2026年10月27日，警方在服刑地点对囚犯进行了搜查。同日，该男子被通知涉嫌犯有《乌克兰刑法典》第189条第4款规定的刑事犯罪。

目前，关于对嫌疑人采取羁押措施的问题正在商议中。

本案的庭前调查由日托米尔州警察总局下属的贝尔迪切夫区警察局调查科负责。乌克兰国家警察战略调查局（DSR）下属的该州战略调查处以及惩教机构的行动部门负责提供行动支持。

检察院提醒，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其罪行并经法院判决认定有罪之前，任何人均被推定为无罪。

此消息由日托米尔州检察院发布。

需要指出的是，在克里沃罗格市，一名曾任职于地区征兵与社会支持中心的员工被指控涉嫌索要2.8万美元。 他承诺以这笔钱为条件，不向执法机关报告该男子擅自离开部队的情况，并帮助其逃避刑事责任，以健康原因从部队退役。

此前，在切尔卡瑟州，一名军事执法服务部的军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，他索要5,000美元，以帮助该军人逃避擅自离开部队（SZCH）的责任，并使其有机会在后方服役。

国家调查局还查获了多名军官，他们收受贿赂为擅自离队人员办理返营手续。

在文尼察州，一名连长因收受贿赂隐瞒擅离军营行为而被通报涉嫌犯罪。

法院对一名在负伤后两次擅离军营的军人作出了处罚。

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