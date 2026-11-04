В Житомирской области осужденный в исправительном центре вымогал у сокамерника несуществующий долг

В Житомирской области осужденному, отбывающему наказание в исправительном центре, сообщили о подозрении в вымогательстве денег у другого заключенного. По данным следствия, мужчина угрожал потерпевшему физической расправой и созданием невыносимых условий, требуя 7000 гривен якобы для погашения вымышленного долга.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры мужчине было объявлено подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство.

По версии следствия, один из осужденных, отбывающий наказание в виде ограничения свободы, решил незаконно обогатиться за счет другого заключенного того же учреждения.

Мужчина неоднократно требовал передать ему 7000 гривен, угрожая потерпевшему физической расправой и созданием невыносимых условий пребывания в исправительном центре.

Из-за психологического давления и опасений применения насилия потерпевший был вынужден согласиться и передать указанную сумму.

Этот факт был зафиксирован в ходе досудебного расследования.

27 октября 2026 года по месту отбывания наказания осужденных провели обыск. В тот же день мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Бердичевского районного отдела полиции ГУНП в Житомирской области. Оперативное сопровождение обеспечивают Управление стратегических расследований в области ДСР Национальной полиции Украины и оперативное подразделение учреждения исполнения наказаний.

В прокуратуре напоминают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

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