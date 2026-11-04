W obwodzie żytomierskim skazany przebywający w zakładzie karnym domagał się od współwięźnia spłaty nieistniejącego długu

W obwodzie żytomierskim skazanemu, który odbywa karę w zakładzie karnym, postawiono zarzut wymuszenia pieniędzy od innego osadzonego. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna groził poszkodowanemu przemocą fizyczną oraz stworzeniem nie do zniesienia warunków, żądając 7000 hrywien rzekomo na spłatę fikcyjnego długu.

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury obwodowej mężczyźnie postawiono zarzut na podstawie części 4 art. 189 Kodeksu karnego Ukrainy – wymuszenie.

Według wersji śledztwa jeden ze skazanych, odbywający karę w postaci ograniczenia wolności, postanowił bezprawnie wzbogacić się kosztem innego osadzonego z tej samej placówki.

Mężczyzna wielokrotnie żądał przekazania mu 7 000 hrywien, grożąc poszkodowanemu przemocą fizyczną oraz stworzeniem nie do zniesienia warunków pobytu w zakładzie karnym.

Z powodu presji psychicznej i obaw przed użyciem przemocy ofiara została zmuszona do wyrażenia zgody i przekazania wskazanej kwoty.

Fakt ten został udokumentowany w trakcie postępowania przygotowawczego.

27 października 2026 r. w miejscu odbywania kary przez skazanych przeprowadzono przeszukanie. Tego samego dnia mężczyźnie postawiono zarzut popełnienia przestępstwa określonego w części 4 art. 189 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Obecnie rozpatrywana jest kwestia zastosowania wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego.

Śledztwo przedprocesowe prowadzi wydział śledczy rejonowego oddziału policji w Berdyczowie Głównego Zarządu Policji w obwodzie żytomierskim. Wsparcie operacyjne zapewniają: Zarząd Śledztw Strategicznych w obwodzie przy Departamencie Śledczym Narodowej Policji Ukrainy oraz jednostka operacyjna instytucji wykonującej kary.

Prokuratura przypomina, że zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i potwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Żytomierzu.

Przypomnijmy, że w Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Służby Porządku Publicznego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledztwa żądano od niego 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz możliwość pełnienia służby na tyłach.

Główny Urząd Śledczy (DBR) ujawnił przypadki żołnierzy, którzy za łapówkę formalnie rejestrowali powrót z samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej.

W obwodzie winnickim dowódcy kompanii postawiono zarzuty ukrywania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej w zamian za łapówki.

Sąd ukarał żołnierza, który dwukrotnie opuścił jednostkę wojskową bez zezwolenia po odniesieniu ran.

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