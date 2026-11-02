Piosenkarka Kamalia opowiedziała o swoim byłym chłopaku, który podnosił na nią rękę

Piosenkarka Kamalia po raz pierwszy ujawniła imię swojego byłego chłopaka, który stosował wobec niej przemoc fizyczną. Artystka wyjaśniła, że wcześniej nie miała odwagi publicznie opowiadać o tym związku, ponieważ jej były partner jest osobą publiczną.

Po jednym z przypadków pobicia piosenkarka potrzebowała nawet pomocy medycznej i trafiła do szpitala.

Po rozwodzie Kamalia była w związku z urzędnikiem Michaiłem Stefaniszynym. Chodzi o byłego męża byłej wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej oraz byłej ambasadorki Ukrainy w USA Olgi Stefaniszynej.

Historia poznania się Kamalii i Stefaniszyna

Kamalia poznała Michaiła Stefaniszyna na koncercie Natalii Mogilewskiej. Po występie Stefaniszyn zgłosił się, by podwieźć artystów i ekipę do domu; wtedy przyszła para wymieniła się numerami telefonów i zaczęła się kontaktować.

Mężczyzna zaczął okazywać piosenkarce uwagę, nieustannie obdarowywał ją kwiatami, w końcu szybko zrodziły się między nimi uczucia. Jednak po pół roku w związku pojawiła się przemoc, w szczególności ze strony Stefanišyna.

Kamalia oskarżyła Mykhaila Stefaniszyna o przemoc domową

Tak, według słów Kamalii, jej zdjęcia z siniakami na twarzy i szyi, które rozeszły się po sieci w 2024 roku, były skutkiem pobicia przez Stefanišina.

„Tak, to był on. Rozumiesz, na początku naszego związku bardzo przypominał mi Zahura (byłego męża piosenkarki, miliardera Mohammada Zahura). Te same kwiaty, te same piękne słowa. Wszystko tak samo romantyczne. Cóż, nawet nie mogłam sobie wyobrazić, że ten mężczyzna mógłby tak podnieść na mnie rękę” – wspominała piosenkarka

Do incydentu doszło w Odessie, pół roku po rozpoczęciu związku. Kamalia opowiedziała, że Mykhailo Stefanishyn agresywnie zareagował na jej rozmowę na rodzinnym czacie, na którym obecny był również Mohammad Zahur. Wtedy mężczyzna po raz pierwszy podniósł rękę na piosenkarkę; ostatecznie mu wybaczyła, jednak pobicia po tym wydarzeniu nie ustały.

„I wtedy zaczęła się ta historia z zazdrością, no cóż, wtedy jeszcze nie tak mocno. A on potem mnie prosił o wybaczenie. Dał mi wtedy prezent, przeprosił i płakał. Sytuacja powtarzała się wielokrotnie i stawała się coraz bardziej dotkliwa. Znacznie bardziej dotkliwa” – wyznała kobieta.

Po jednym z pobić ze strony Stefanišina Kamalia trafiła do szpitala – pękła jej błona bębenkowa w uchu, przez co musiała przejść operację. Artystka zaznaczyła również, że jej zdjęcia z siniakami i śladami pobicia, które krążą w sieci, zostały zrobione w różnych okresach, kiedy jej były chłopak podnosił na nią rękę.

Kamalia złożyła doniesienie na Mykołę Stefanišina na policji, ale ostatecznie wycofała je. „Wezwaliśmy policję. Przyjechała moja mama. Moja mama była tam całą noc. Po prostu zrobiło mi się go żal. Wycofałam doniesienie. Napisał mi pokwitowanie. Mam nawet to oświadczenie, w którym pisze, że nigdy nawet palcem mnie nie dotknie” – opowiedziała piosenkarka.

Jak zdjęcia Kamalii z siniakami i śladami pobicia pojawiły się w sieci

Osobno Kamalia skomentowała zdjęcia przedstawiające ślady pobicia. Według niej zdjęcia wyciekły do sieci za sprawą piosenkarza i prezentera Kishe (Andrija Svirskiego), który nocował u Mykhaila Stefanyszyna i pisał do piosenkarki z jego telefonu, próbując przekonać ją, by wybaczyła mężowi. Artystka wysłała mu zdjęcia ze śladami pobicia, które on następnie sprzedał. Taką wersję wydarzeń przedstawiła właśnie piosenkarka Kamalia.

Wtedy gwiazda musiała wymyślić historię dotyczącą tych zdjęć, aby nie ujawnić prawdy. „A co miałam zrobić? On mi… On żądał, naciskał na mnie, żebym jakoś go usprawiedliwiła, bo wstydzi się patrzeć ludziom w oczy, prowadzi wielki biznes, a wszyscy go pytają: »Czy to prawda, że pobiłeś Kamalię?« No i, cóż, musiałam coś wymyślić” – wyznała.

Artystka podzieliła się tym w wywiadzie udzielonym Mariczce Dowbenko.

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