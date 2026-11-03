Ukraińskie organy ścigania i sądy podjęły wszystkie niezbędne czynności procesowe w celu ewentualnej ekstradycji byłego posła Dmytro Sviatasza ze Szwecji. Chodzi o parlamentarzystę IV–VIII kadencji, który został skazany na Ukrainie za usprawiedliwianie zbrojnej agresji Rosji oraz oszustwo na kwotę 2,2 mld hrywien.

„W sprawie Dmytro Sviatasza prokuratura i sądy w jak najkrótszym czasie wykonały wszystkie leżące w ich gestii czynności procesowe niezbędne do zapewnienia możliwości jego ekstradycji ze Szwecji na Ukrainę w ramach wszystkich postępowań karnych” – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono w Generalnej Prokuraturze, specyfika sprawy polegała na tym, że postępowania karne dotyczące Swiatasza znajdowały się na różnych etapach rozpatrywania sądowego i toczyły się przed różnymi sądami. Mimo to, dzięki równoczesnej i sprawnej pracy prokuratorów oraz sądów, wszystkie niezbędne kwestie proceduralne udało się rozwiązać w jak najkrótszym czasie, zapewniając warunki do ekstradycji w ramach wszystkich postępowań karnych.

Prokuratorzy zadbali o przygotowanie i przedłożenie wszystkich niezbędnych materiałów, ich prawidłowe sformalizowanie i tłumaczenie, a także o uzasadnienie stanowiska prawnego w sprawie ekstradycji. Prace prowadzono równolegle we wszystkich postępowaniach karnych.

Prokuratura konsekwentnie broniła konieczności zapewnienia ścigania karnego Sviatasza i podjęła wszelkie leżące w jej mocy działania w celu terminowego przeprowadzenia niezbędnych procedur.

W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w kwestiach ekstradycyjnych w postępowaniu karnym, które toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Kijowie, do zespołu prokuratorów włączono dodatkowo prokuratorów z Biura Prokuratora Generalnego odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową. Pozwoliło to na kompleksową analizę aspektów międzynarodowo-prawnych sprawy oraz odpowiednie uzasadnienie stanowiska oskarżenia.

Decydującą rolę w zapewnieniu możliwości ekstradycji odegrały właśnie sądy, przed którymi toczą się odpowiednie sprawy.

Sąd Apelacyjny w Kijowie, mając proceduralną możliwość rozstrzygnięcia tej kwestii bez przeprowadzania rozprawy sądowej, skorzystał z prawa do jej przeprowadzenia z udziałem stron. Pozwoliło to na bezpośrednie wysłuchanie stanowisk uczestników postępowania oraz zapewnienie dodatkowych gwarancji przestrzegania praw człowieka.

Jednocześnie przeprowadzenie rozprawy sądowej w żaden sposób nie wpłynęło na szybkość postępowania. Kijowski Sąd Apelacyjny zapewnił niezwykle szybkie, a jednocześnie dokładne rozpatrzenie sprawy, wykazując, że wysokie standardy ochrony praw człowieka, kompleksowość postępowania sądowego oraz skuteczność wymiaru sprawiedliwości mogą z powodzeniem łączyć się nawet w warunkach ograniczonego czasu.

Sąd Miejski w Winnicy w ramach innego postępowania karnego również sprawnie rozpatrzył tę sprawę i wydał niezbędne orzeczenie procesowe.

W ten sposób, pomimo różnych etapów postępowania sądowego i różnic w procedurach procesowych, oba sądy zapewniły terminowe rozstrzygnięcie kwestii niezbędnych do dalszego postępowania ekstradycyjnego – podkreślono w OGP.

Zasadnicze znaczenie ma fakt, że prokuratorzy oraz oba sądy wykonały swoją pracę praktycznie jednocześnie, każdy w ramach własnych kompetencji. To właśnie pozwoliło stworzyć wszystkie niezbędne przesłanki proceduralne do zwrócenia się do Szwecji o ekstradycję Sviatasza w ramach wszystkich postępowań karnych, nie pomijając żadnego z nich – zaznaczono w Biurze Prokuratora Generalnego.

„Chodzi o osobę, której zarzuca się popełnienie poważnych przestępstw. Dlatego dla strony ukraińskiej ważne było zapewnienie możliwości jego ekstradycji we wszystkich postępowaniach karnych, w których jest pociągnięty do odpowiedzialności” – zaznaczono w Biurze Prokuratora Generalnego, podkreślając, że „na dzień dzisiejszy prokuratura i sądy wykonały wszystkie leżące w ich gestii działania w celu zapewnienia ekstradycji Swiatasza. Wydano niezbędne orzeczenia sądowe, przygotowano materiały, a warunki proceduralne do rozpatrzenia kwestii jego ekstradycji we wszystkich postępowaniach karnych zostały spełnione. Kolejne etapy procedury leżą w kompetencji uprawnionych organów współpracy międzynarodowej, w szczególności strony szwedzkiej”.

„Prokuratura ze swojej strony wykonała wszystkie leżące w jej gestii czynności procesowe i pozostaje gotowa do dalszego wspierania współpracy międzynarodowej w ramach swoich kompetencji. Liczymy na konstruktywną współpracę wszystkich zaangażowanych stron, z szacunkiem podchodzimy do uprawnień każdej z nich i jesteśmy przekonani, że odpowiednia koordynacja przyczyni się do skutecznego rozpatrzenia kwestii wydania Sviatasa Ukrainie” – dodano w Biurze Prokuratora Generalnego.

Informację tę Biuro Prokuratora Generalnego opublikowało na Facebooku.

Przypomnijmy, że w Szwecji zatrzymano byłego posła Sviatasza, skazanego na Ukrainie na 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura miejska w Kijowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko posłowi Ukrainy IV–VIII kadencji z ramienia „Partii Regionów” Dmytrowi Sviataszowi. Zostanie on osądzony za nawoływanie do zmiany granic terytorialnych Ukrainy, legalizację mienia oraz oszustwa finansowe.

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