乌克兰执法机关和法院已完成所有必要的程序性措施，以期从瑞典引渡前议员德米特里·斯维亚塔什。 此人曾担任第四至第八届议会议员，因在乌克兰为俄罗斯的武装侵略行为辩护以及涉嫌22亿格里夫纳诈骗罪而被判刑。

“在德米特里·斯维亚塔什一案中，检察院和法院已在尽可能短的时间内完成了所有由其负责的程序性行动，这些行动对于确保其能够根据所有刑事诉讼程序从瑞典引渡回乌克兰是必要的，”该声明指出。

总检察长办公室指出，本案的特殊性在于，针对斯维亚塔什的刑事诉讼处于不同的审理阶段，且由不同的法院负责审理。 尽管如此，得益于检察官和法院的同步高效协作，所有必要的程序性问题均在最短时间内得到解决，为所有刑事诉讼案件的引渡创造了条件。

检察官确保了所有必要材料的准备和提交、其规范的格式和翻译，以及就引渡问题所持法律立场的论证。相关工作在所有刑事诉讼中均同步进行。

检察院始终坚持必须对斯维亚塔什进行刑事追诉，并采取了一切力所能及的措施，确保及时完成必要程序。

为确保在基辅上诉法院审理中的刑事诉讼程序中妥善处理引渡事宜，检察官小组中增派了总检察长办公室负责国际合作的检察官。 这确保了对本案国际法方面的全面分析，并为检方立场提供了充分依据。

在确保引渡可行性方面，发挥决定性作用的正是审理相关案件的法院。

基辅上诉法院虽在程序上具备无需举行庭审即可裁决相关问题的权限，但仍行使了其权利，在各方参与的情况下举行了庭审。这使得法院能够直接听取诉讼参与方的立场，并为保障人权提供了额外保障。

与此同时，举行庭审丝毫未影响程序的效率。 基辅上诉法院确保了对该问题的极其迅速且同时又十分审慎的审理，这表明，即使在时间有限的情况下，高标准的人权保护、完整的司法审查和司法效率也能成功地结合在一起。

文尼茨克市法院在另一项刑事诉讼中，也迅速审理了相关问题并作出了必要的程序性裁决。

因此，尽管处于不同的审判阶段且程序流程存在差异，两家法院均确保了及时解决后续引渡程序所需的问题，总检察长办公室强调道。

至关重要的是，检察官和两家法院实际上几乎同时完成了各自的工作，且均在各自职权范围内行事。 总检察长办公室指出，正是这一点为向瑞典提出引渡斯维亚塔什的请求创造了所有必要的程序前提，涵盖了所有刑事诉讼程序，未遗漏任何一项。

“此人被指控犯有严重刑事罪行。 因此，对乌克兰方面而言，确保能够就其被追究责任的所有刑事诉讼程序引渡该人至关重要，”总检察长办公室强调，并指出“截至目前，检察院和法院已完成了所有应尽的职责，以确保斯维亚塔什的引渡。 必要的法院裁决已作出，相关材料已准备就绪，且就所有刑事诉讼程序中对其引渡问题的审理，程序性前提条件均已具备。 后续程序阶段属于国际合作授权机构（特别是瑞典方面）的职权范围”。

“检察机关已尽其所能完成了所有应尽的程序性工作，并随时准备在其职权范围内继续促进国际合作。 我们期待所有相关方进行建设性合作，尊重各方的职权，并坚信妥善的协调将有助于有效处理将斯维亚塔什引渡至乌克兰的问题”，总检察长办公室补充道。

总检察长办公室在Facebook上发表了上述声明。

需要提醒的是，曾在乌克兰被判处12年监禁的前议员斯维亚塔什已在瑞典被拘留。

基辅市检察院已向法院提交了针对“地区党”籍、曾任乌克兰第四至第八届国民议会议员的德米特里·斯维亚塔什的起诉书。 他将因煽动改变乌克兰领土边界、财产合法化以及金融诈骗等罪名接受审判。

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