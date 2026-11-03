Украина выполнила все необходимые процедуры для экстрадиции Дмитрия Святаша из Швеции

Украинские правоохранительные органы и суды выполнили все необходимые процессуальные действия для возможной экстрадиции из Швеции бывшего народного депутата Дмитрия Святаша. Речь идет о парламентарии IV–VIII созывов, которого в Украине осудили за оправдание вооруженной агрессии России и мошенничество на сумму 2,2 млрд грн.

«По делу Дмитрия Святаша прокуратура и суды в максимально сжатые сроки выполнили все зависящие от них процессуальные действия, необходимые для обеспечения возможности его экстрадиции из Швеции в Украину по всем уголовным производствам», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГП, особенность дела заключалась в том, что уголовные производства в отношении Святаша находились на разных стадиях судебного рассмотрения и в производстве разных судов. Несмотря на это, благодаря одновременной и оперативной работе прокуроров и судов все необходимые процессуальные вопросы удалось решить в максимально сжатые сроки, обеспечив предпосылки для экстрадиции по всем уголовным делам.

Прокуроры обеспечили подготовку и представление всех необходимых материалов, их надлежащее оформление и перевод, а также обоснование правовой позиции по вопросу экстрадиции. Работа велась параллельно по всем уголовным делам.

Прокуратура последовательно отстаивала необходимость обеспечения уголовного преследования Святаша и приняла все зависящие от неё меры для своевременного прохождения необходимых процедур.

Для обеспечения надлежащего сопровождения вопросов экстрадиции в уголовном производстве, находящемся на рассмотрении Киевского апелляционного суда, в группу прокуроров были дополнительно включены прокуроры Офиса генерального прокурора, ответственные за международное сотрудничество. Это позволило обеспечить комплексную проработку международно-правовых аспектов дела и надлежащее обоснование позиции обвинения.

Решающую роль в обеспечении возможности экстрадиции сыграли именно суды, в производстве которых находятся соответствующие дела.

Киевский апелляционный суд, имея процессуальную возможность решить соответствующий вопрос без проведения судебного заседания, воспользовался своим правом провести его с участием сторон. Это позволило непосредственно заслушать позиции участников производства и обеспечить дополнительные гарантии соблюдения прав человека.

При этом проведение судебного заседания никоим образом не повлияло на оперативность процедуры. Киевский апелляционный суд обеспечил чрезвычайно быстрое и в то же время тщательное рассмотрение вопроса, продемонстрировав, что высокие стандарты защиты прав человека, полнота судебного разбирательства и эффективность правосудия могут успешно сочетаться даже в условиях ограниченного времени.

Винницкий городской суд в рамках другого уголовного производства также оперативно рассмотрел соответствующий вопрос и принял необходимое процессуальное решение.

Таким образом, несмотря на разные стадии судебного разбирательства и различия в процессуальных процедурах, оба суда обеспечили своевременное решение вопросов, необходимых для дальнейшей процедуры экстрадиции, подчеркнули в ОГП.

Принципиально важно, что прокуроры и оба суда выполнили свою работу фактически одновременно, каждый в рамках собственных полномочий. Именно это позволило создать все необходимые процессуальные предпосылки для обращения к Швеции с просьбой о выдаче Святаша по всем уголовным делам, не оставив ни одного из них без внимания, отметили в Офисе генпрокурора.

«Речь идет о лице, которому инкриминируются тяжкие уголовные преступления. Поэтому для украинской стороны было важно обеспечить возможность его выдачи по всем уголовным делам, по которым он привлекается к ответственности», — отметили в ОГП и подчеркнули, что «на сегодняшний день прокуратура и суды выполнили все зависящие от них действия для обеспечения экстрадиции Святаша. Необходимые судебные решения приняты, материалы подготовлены, а процессуальные предпосылки для рассмотрения вопроса о его выдаче по всем уголовным делам обеспечены. Дальнейшие этапы процедуры относятся к компетенции уполномоченных органов международного сотрудничества, в частности шведской стороны».

«Прокуратура, со своей стороны, выполнила все зависящие от неё процессуальные действия и готова и в дальнейшем содействовать международному сотрудничеству в пределах своей компетенции. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех вовлеченных сторон, с уважением относимся к полномочиям каждой из них и убеждены, что надлежащая координация будет способствовать эффективному рассмотрению вопроса о выдаче Святаша Украине», — добавили в ОГП.

Об этом Офис генерального прокурора заявил в Facebook.

Напомним, что в Швеции задержали экс-депутата Святаша, приговоренного в Украине к 12 годам лишения свободы.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV–VIII созывов от «Партии регионов» Дмитрия Святаша. Его будут судить за призывы к изменению границ Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.

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