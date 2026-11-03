NABU i SAP we współpracy z DBR ujawniły, że deweloper i jego wspólnik przekazali nielegalną korzyść sędziemu Sądu Miejsko-Rejonowego w Użhorodzie. Zgodnie z ustaleniami śledztwa podejrzani przekazali 10 tysięcy dolarów amerykańskich, aby doprowadzić do zniesienia zakazu budowy kompleksu mieszkaniowego.

Z materiałów śledztwa wynika, że firma budowlana wznosiła wielopiętrowy kompleks mieszkaniowy na jednej z działek w obwodzie zakarpackim. Jednak po wniesieniu pozwu przez mieszkańców sąsiednich terenów sąd zakazał kontynuowania prac budowlanych.

Aby doprowadzić do uchylenia tej decyzji, szef firmy budowlanej wraz z mężem właścicielki działki postanowili przekazać sędziemu nielegalną korzyść.

Do przekazania pieniędzy wybrali pośrednika – sędziego Sądu Apelacyjnego w Zakarpaciu, z którym jeden z oskarżonych łączyły długoletnie przyjazne stosunki.

Według danych organów ścigania, podczas spotkań w Użhorodzie podejrzani najpierw zaproponowali, a następnie przekazali sędziemu 10 tysięcy dolarów amerykańskich.

Pieniądze były przeznaczone dla sędziego sądu lokalnego, który miał wydać orzeczenie o uchyleniu zakazu kontynuowania prac budowlanych.

W sprawie ujawniono dwóch podejrzanych – dewelopera i jego wspólnika. Śledztwo prowadzą NABU i SAP we współpracy z DBR.

Informację tę podała służba prasowa NABU.

Wcześniej prokuratorzy Generalnej Inspekcji Biura Prokuratora Generalnego poinformowali o postawieniu zarzutów sędziemu Sądu Rejonowego w Hrebinkach w obwodzie poltawskim w związku z oszustwem na dużą skalę w warunkach stanu wojennego (cz. 4 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy).

W obwodzie czerkaskim zatrzymano byłego sędziego za wyłudzanie łapówek przy budowie obiektów ochronnych.

NABU i SAP odnalazły byłego sędziego Sądu Rejonowego w Babuszkinie w Dnieprze, Andrieja Leonowa, który przez ponad trzy lata ukrywał się przed odbyciem 11-letniej kary za łapówkarstwo.

Czytaj nas na