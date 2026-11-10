W okresie od stycznia do października 2026 roku w obwodzie tarnopolskim w wyniku wypadków drogowych zginęło dziewięcioro dzieci, a kolejne 210 odniosło obrażenia.

Aby zapobiegać urazom u dzieci, funkcjonariusze organów ścigania prowadzą działania profilaktyczne w ramach Ogólnoukraińskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który potrwa do 15 listopada.

W szczególności w Ternopilu policjanci wraz z dziećmi naniesli napisy ostrzegawcze w pobliżu przejść dla pieszych, rozdawali naklejki odblaskowe i przypominali o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze.

Szczególną uwagę poświęcono użytkownikom hulajnóg elektrycznych, którym przypomniano o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości.

Funkcjonariusze wzywają dzieci, aby przechodziły przez jezdnię wyłącznie w wyznaczonych miejscach, zachowywały czujność oraz korzystały z elementów odblaskowych po zmroku.

Źródło: policja obwodu tarnopolskiego.

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