На Тернопільщині за 10 місяців у ДТП загинули дев’ятеро дітей

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Упродовж січня–жовтня 2026 року на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули дев’ятеро дітей, ще 210 отримали травми.

Щоб запобігти дитячому травматизму, правоохоронці проводять профілактичні заходи в межах Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який триватиме до 15 листопада.

Зокрема, у Тернополі поліцейські разом із дітьми нанесли попереджувальні написи поблизу пішохідних переходів, роздавали світловідбивні наліпки та нагадували правила безпечної поведінки на дорозі.

Окрему увагу приділили користувачам електросамокатів, яким нагадали про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісних обмежень.

Правоохоронці закликають дітей переходити дорогу лише у визначених місцях, бути уважними та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби.

Джерело: поліція Тернопільської області.

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