В Тернопольской области за 10 месяцев в ДТП погибли девять детей

В период с января по октябрь 2026 года в Тернопольской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли девять детей, ещё 210 получили травмы.

Чтобы предотвратить детский травматизм, правоохранители проводят профилактические мероприятия в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения, которая продлится до 15 ноября.

В частности, в Тернополе полицейские вместе с детьми нанесли предупредительные надписи возле пешеходных переходов, раздавали светоотражающие наклейки и напоминали о правилах безопасного поведения на дороге.

Особое внимание уделили пользователям электросамокатов, которым напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростные ограничения.

Правоохранители призывают детей переходить дорогу только в обозначенных местах, быть внимательными и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Источник: полиция Тернопольской области.

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