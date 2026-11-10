В Тернопольской области за 10 месяцев в ДТП погибли девять детей
В период с января по октябрь 2026 года в Тернопольской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли девять детей, ещё 210 получили травмы.
Чтобы предотвратить детский травматизм, правоохранители проводят профилактические мероприятия в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения, которая продлится до 15 ноября.
В частности, в Тернополе полицейские вместе с детьми нанесли предупредительные надписи возле пешеходных переходов, раздавали светоотражающие наклейки и напоминали о правилах безопасного поведения на дороге.
Особое внимание уделили пользователям электросамокатов, которым напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростные ограничения.
Правоохранители призывают детей переходить дорогу только в обозначенных местах, быть внимательными и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
Источник: полиция Тернопольской области.
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