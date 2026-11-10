Urząd celny w Kijowie przekazał oddziałowi Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy 19 noży znanych światowych producentów, wśród których znalazły się marki KA-BAR, H. Böker & Co., Beretta, Marttiini oraz Cold Steel. Broń biała ta została wcześniej zajęta z powodu naruszenia przepisów celnych podczas wwozu na terytorium Ukrainy, a następnie skonfiskowana na mocy odpowiednich orzeczeń sądowych.

Według żołnierzy skonfiskowane mienie zostanie wykorzystane jako broń biała przyznawana w ramach odznaczeń i wręczana ukraińskim obrońcom i obrończyniom w dowód wdzięczności za zasługi bojowe.

Przekazanie odbyło się we współpracy z Kijowską Okręgową Administracją Wojskową zgodnie z przepisami dotyczącymi dysponowania skonfiskowanym mieniem w warunkach stanu wojennego.

Źródło: DMS.

Wcześniej celnicy podczas kontroli międzynarodowych przesyłek pocztowych wykryli pięć ikon z końca XIX – początku XX wieku, które były wysyłane z Kropywnickiego do Stanów Zjednoczonych.

W obwodzie czerniowickim, na granicy z Rumunią, udaremniono próbę wywiezienia z Ukrainy kolekcji zabytkowych monet oraz książki z XVIII–XX wieku.

Ponadto funkcjonariusze organów ścigania zlikwidowali kanał przemytu, za pośrednictwem którego z Ukrainy wywożono monety z metali szlachetnych. W procederze tym brał udział pracownik urzędu celnego w Boryspolu.

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