Київська митниця передала ЗСУ 19 конфіскованих ножів світових брендів

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Київська митниця передала підрозділу Сухопутних військ Збройних Сил України 19 ножів відомих світових виробників, серед яких KA-BAR, H. Böker & Co., Beretta, Marttiini та Cold Steel. Цю холодну зброю раніше вилучили через порушення митних правил під час ввезення на територію України, після чого її конфіскували за відповідними рішеннями суду.

За словами військовослужбовців, вилучене майно використовуватимуть як нагородну холодну зброю та вручатимуть українським захисникам і захисницям на знак вдячності за бойові заслуги.

Передача відбулася у співпраці з Київською обласною військовою адміністрацією відповідно до норм законодавства про розпорядження конфіскованим майном в умовах правового режиму воєнного стану.

Джерело: ДМС.

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