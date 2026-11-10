Киевская таможня передала ВСУ 19 конфискованных ножей мировых брендов

Киевская таможня передала подразделению Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 19 ножей известных мировых производителей, среди которых KA-BAR, H. Böker & Co., Beretta, Marttiini и Cold Steel. Это холодное оружие ранее было изъято из-за нарушения таможенных правил при ввозе на территорию Украины, после чего его конфисковали в соответствии с соответствующими решениями суда.

По словам военнослужащих, изъятое имущество будет использоваться в качестве наградного холодного оружия и вручаться украинским защитникам и защитницам в знак благодарности за боевые заслуги.

Передача состоялась в сотрудничестве с Киевской областной военной администрацией в соответствии с нормами законодательства о распоряжении конфискованным имуществом в условиях правового режима военного положения.

Источник: ГМС.

Ранее таможенники при досмотре международных почтовых отправлений обнаружили пять икон конца XIX — начала XX века, которые направлялись из Кропивницкого в США.

В Черновицкой области на границе с Румынией предотвратили попытку вывезти из Украины коллекцию старинных монет и книгу XVIII–XX веков.

Также правоохранители перекрыли канал контрабанды, через который из Украины вывозились монеты из драгоценных металлов. В схеме был задействован сотрудник бориспольской таможни

Читай нас в