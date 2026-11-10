W Odessie odbędzie się proces organizatora sieci nielegalnych stacji benzynowych sprzedających podrobione paliwo

Detektywi z Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego w obwodzie odeskim skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko lokalnemu mieszkańcowi, który zorganizował nielegalny handel sfałszowaną benzyną i olejem napędowym.

Śledztwo wykazało, że sprawca sprzedawał produkty naftowe wątpliwej jakości za gotówkę, bez odpowiednich licencji i rozliczeń podatkowych, w dwóch nielegalnych stacjach benzynowych przy ulicach Czarnomorskiego Kozactwa i Stovpowej.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli 6 880 litrów paliwa niskiej jakości oraz specjalistyczny sprzęt do jego przechowywania i rozlewania o łącznej wartości prawie 3,4 mln hrywien (82,3 tys. dolarów). Ekspertyza potwierdziła, że skonfiskowana benzyna i olej napędowy nie spełniają państwowych norm jakości. Oskarżonemu zarzuca się naruszenie części 1 art. 204 Kodeksu karnego Ukrainy, co przewiduje karę w postaci grzywny w wysokości od 85 do 170 tysięcy hrywien (2,06–4,12 tys. USD) wraz z konfiskatą i zniszczeniem podrobionego towaru.

Źródło: BEB.

W stolicy wykryto i zamknięto nielegalną stację benzynową, która sprzedawała paliwo wyprodukowane z naruszeniem prawa.

Podano również, że ponad połowa alkoholu w Ukrainie jest podrobiona. Z tego powodu budżet Ukrainy traci około 25 mld hrywien z podatków i opłat.

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